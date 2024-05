Φεστιβάλ Καννών – Έμα Στόουν: «Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι η μούσα μου και όχι το αντίστροφο»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στόουν δήλωσε χθες στις Κάννες ότι ο αγαπημένος της σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος είναι κατά κάποιον τρόπο η μούσα της και όχι το αντίστροφο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Kinds of Kindness» που μετέχει στο διαγωνιστικό σκέλος του 77ου Φεστιβάλ των Καννών.

«Είμαι φεμινίστρια», είπε η ηθοποιός του «La La land» όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Αυτό ακριβώς είναι που έχει νόημα για μένα». Όταν η Στόουν επιλέγει μια ταινία, είναι γιατί «θεωρεί τους χαρακτήρες ενδιαφέροντες, τα πάντα ενδιαφέροντα, και είναι γιατί κάτι θέλει να εξερευνήσει», τόνισε.

She is icon , she is star , she is Emma stone ! pic.twitter.com/P6UWBpVHOa

— Neonghostwolf (@quisma88) May 18, 2024