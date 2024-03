Jennifer Leak: Πέθανε η εμβληματική ηθοποιός από τη σειρά «Ατίθασα νιάτα»

Η ηθοποιός Τζένιφερ Λικ (Jennifer Leak) – που έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά «Ατίθασα νιάτα» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Η πρωταγωνίστρια της σαπουνόπερας απεβίωσε στο σπίτι της στις 18 Μαρτίου στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με την προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση, μια σπάνια νευρολογική ασθένεια σύμφωνα με το East Hampton Star, το οποίο ανέφερε πρώτο το θάνατό της.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι ο εγκεφαλικός ιστός της δωρίζεται στην Mayo Clinic για έρευνα. Σχετικά με τους αγώνες για την υγεία της, ο επί 47 χρόνια σύζυγός της, Τζέιμς Ντ’ Ούρια πρόσθεσε: «Το θάρρος και η γενναιότητά της προσπάθησαν μάταια να καταπολεμήσουν την ασθένεια».

Στον θάνατό της αναφέρθηκε και ο πρώην σύζυγός της και επίσης ηθοποιός, Τιμ Μάθεσον με μία ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

