«Squid Game»: Ηθοποιός της σειράς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Ο Γιονγκ-σου, ένας από τους σταρ της σειράς “Squid Game”, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα το 2017, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία στο AFP.

Το 2022 ο 79χρονος ηθοποιός έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, αυτή του Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά, για την ενσάρκωση ενός ευάλωτου ηλικιωμένου στο επιτυχημένο δυστοπικό θρίλερ του Netflix.

A South Korean court on Friday found Oh Young-soo, an actor who won a Golden Globe for his portrayal of a contestant in the Netflix survival drama “Squid Game,” guilty of indecent assault. https://t.co/HFXtidntIR

— The New York Times (@nytimes) March 15, 2024