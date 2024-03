Όσκαρ 2024: Τέσσερα βραβεία για το «Poor Things» του Λάνθιμου, μεγάλος νικητής το «Οπενχάιμερ»

Συνολικά τέσσερα Όσκαρ, από τα έντεκα για τα οποία ήταν υποψήφιο, απέσπασε το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου στην 96η τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο «Dolby Theater» του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος ανέλαβε για 4η φορά την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς.

Ο Έλληνας δημιουργός, αν και έχασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, καθώς και το Όσκαρ σκηνοθεσίας, έχει κάθε λόγο να χαμογελάει αφού το «Poor Things» διακρίθηκε στην μεγάλη κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου με νικήτρια την Έμα Στόουν, για την ερμηνεία της στον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ, ενώ πρώτευσε και στις κατηγορίες Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Σκηνικών και Κοστουμιών και θεωρείται ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της βραδιάς.

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν επισφράγισε την κυριαρχία του με συνολικά επτά αγαλματίδια. Επικράτησε στις κατηγορίες Α’ Ανδρικού (Κίλιαν Μέρφι), Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Μοντάζ, Φωτογραφίας, Μουσικής, Σκηνοθεσίας και φυσικά Καλύτερης Ταινίας.

Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

"My dress is broken. I'm pretty sure it happened during 'I'm Just Ken.'" Emma Stone has a hilarious start to her Oscars acceptance speech for Best Actress for "Poor Things."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/pynAPcDeUL — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Ερμηνείες

Η Έμα Στόουν επικράτησε των Λίλι Γκλάντστοουν («Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Σάντρα Χούλερ («Ανατομία μιας πτώσης»), Κάρι Μάλιγκαν («Maestro») και Ανέτ Μπένινγκ («Nyad») στην κατηγορία Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Poor Things». Ήδη βραβευμένη για τον ρόλο της στην ταινία «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ, η Αμερικανίδα ηθοποιός αυτή τη φορά ενσάρκωσε μια αυτόχειρα την οποία επαναφέρει στη ζωή εκκεντρικός επιστήμονας εμφυτεύοντάς της εγκέφαλο αγέννητου εμβρύου και ξεκινά να ανακαλύπτει τη ζωή από την αρχή, χωρίς αιδώ ή προκαταλήψεις.

«Γιώργο σ’ ευχαριστώ για αυτή την ταινία, για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο αλλά επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο ακόμα και να ευχαριστήσω την οικογένειά μου – την μητέρα μου, τον άντρα μου. Την κόρη μου που γίνεται τριών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ…» είπε η 35χρονη Στόουν, εμφανώς συγκινημένη, παραλαμβάνοντας το βραβείο.

"Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you." Emma Stone accepts the Oscar for Best Actress for "Poor Things."#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/YfXFufYoBG — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη πρωταγωνίστρια του Γιώργου Λάνθιμου που κερδίζει Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου μετά την επικράτηση της Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη», το 2019.

Το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου απέσπασε ο Κίλιαν Μέρφι για την ερμηνεία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε (όπως ήταν αναμενόμενο) των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Cillian Murphy accepts the Oscar for Best Actor for “Oppenheimer.” It's his first Oscar win and first nomination.#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/DjRn9ahzyF — ABC News (@ABC) March 11, 2024

«Καλώς ή κακώς ζούμε στον κόσμο που δημιούργησε ο Οπενχάιμερ και θέλω να αφιερώσω το βραβείο σ’ αυτούς που προσπαθούν για την ειρήνη», είπε ο 47χρονος Μέρφι στην ομιλία του, κάνοντας έμμεση αναφορά στους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέσπασε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα, ενώ στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία πρώτευσε η Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Βραδιά χωρίς απρόοπτα

Με λίγες αναφορές στον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα, αλλά και ελάχιστες πολιτικές αναφορές (εξαίρεση οι νικητήριοι λόγοι στο Όσκαρ Ντοκιμαντέρ και το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, αλλά και το «καρφί» του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ), η βραδιά κύλησε χωρίς απρόοπτα, σε ομαλούς (και ίσως λίγο βαρετούς) ρυθμούς.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν -και φέτος- ο φόρος τιμής που αποδόθηκε σε όσους καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που μας πέρασε, με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον γιο του Ματέο να μαγεύουν το κοινό του «Dolby Theatre» με τις φωνές τους.

Η σύνδεση με την τελετή του 1974

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο παλαιστής και ηθοποιός Τζον Σίνα, εμφανίστηκε γυμνός στη σκηνή κρατώντας ένα χαρτί μπροστά από τα επίμαχα σημεία. Ήταν η στιγμή που ο Τζίμι Κίμελ προλόγιζε την απονομή του Όσκαρ για τα Καλύτερα Κοστούμια.

Θέλοντας, αφενός, να τονίσει το πόσο σημαντικά είναι τα κοστούμια σε μια ταινία και, αφετέρου, να κάνει μία σύνδεση με τα Όσκαρ πριν από 50 χρόνια.

BTS of how John Cena went from naked to partially clothed during his #Oscars bit | Courtesy: @chrissgardner pic.twitter.com/E5YRe57C4y — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή ήταν μια αναφορά στον ακτιβιστή και φωτογράφο Ρόμπερτ Οπέλ, ο οποίος το 1974 έτρεξε γυμνός στη σκηνή, διακόπτοντας την 46η τελετή απονομής των Όσκαρ την ώρα που ο Ντέιβιντ Νίβεν προσφωνούσε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο Οπέλ δολοφονήθηκε σε ηλικία 39 ετών το 1979, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στη γκαλερί του.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

«Οπενχάιμερ»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έμα Στόουν, «Poor Things»

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., «Οπενχάιμερ»

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα Παιδιά του Χειμώνα»

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«Ανατομία μιας Πτώσης»

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

«American Fiction»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

«Ζώνη Ενδιαφέροντος»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

«Οπενχάιμερ»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

«Οπενχάιμερ»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

«Poor Things»

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

«Poor Things»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

«Poor Things»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«Οπενχάιμερ»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«What Was I Made For» (από την ταινία «Barbie»)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

«Ζώνη Ενδιαφέροντος»

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

«Godzilla Minus One»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

«Το Αγόρι και ο Ερωδιός»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

«20 Μέρες στη Μαριούπολη»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«The Last Repair Shop»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

«The Wonderful Story of Henry Sugar»