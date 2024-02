Πέθανε ο ηθοποιός Kenneth Mitchell σε ηλικία 49 ετών

Πέθανε σε ηλικία 49 ετών ο ηθοποιός Κένεθ Μίτσελ γνωστός από την ταινία «Captain Marvel» και τη σειρά «Star Trek». Ο ηθοποιός, διαγνώστηκε με ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα) πριν από πεντέμισι χρόνια. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή η οικογένειά του με δήλωσή της στο Instagram.

Ανέφερε ότι ο Κένεθ Μίτσελ ήταν «ένα εμπνευσμένο έργο τέχνης για όλες τις καρδιές που άγγιξε». Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Captain Marvel». Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στο «Star Trek: Discovery», πέθανε το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με δήλωση της οικογένειάς του που κοινοποιήθηκε στο X.

