Βραβεία SAG: Μεγάλος νικητής το «Oppenheimer»

Τα 30ά «SAG Awards», τα ετήσια βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών, τα οποία θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, αναγνωρίζοντας τις καλύτερες ατομικές και συνολικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που ψηφίστηκαν από τους συναδέλφους ηθοποιούς.

Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέσπασαν τα βραβεία Α΄ και Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία τους στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Επίσης, το «Oppenheimer» κέρδισε το βραβείο SAG για το καλύτερο καστ.

«Αυτό είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο για εμένα, επειδή έρχεται από εσάς», τόνισε ο Κίλιαν Μέρφι αποδεχόμενος το βραβείο, στην τελετή απονομής που έγινε στο Λος Άντζελες.

Η Λίλι Γκλάντστοουν κέρδισε το βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου, για την ερμηνεία της στο «Killers of the Flower Moon», επικρατώντας της Έμα Στόουν που ήταν υποψήφια για το «Poor Things» και της Μάργκοτ Ρόμπι («Barbie»). «Αυτή ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας», σημείωσε μεταξύ άλλων η νικήτρια, αναφερόμενη στην απεργία των ηθοποιών.

Η Ντα’Βαϊν Τζόι Ράντολφ απέσπασε το βραβείο SAG για την Β΄ γυναικείο ρόλο- μετά το Bafta και τη «Χρυσή Σφαίρα» που κέρδισε για την ερμηνεία της στο «The Holdovers». Στην ομιλία της περιέγραψε τον σκηνοθέτη της ταινίας, Αλεξάντερ Πέιν, ως «πραγματικά το όνειρο κάθε ηθοποιού». Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συναδέλφους της που περιμένουν να αναδειχθούν: «Η ζωή σας μπορεί να αλλάξει σε μια ημέρα, το ερώτημα δεν είναι αν αλλά πότε, συνεχίστε», τους είπε.

Ο Πέδρο Πασκάλ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά, για το «The Last of Us», κάνοντας την έκπληξη, καθώς επικράτησε των σταρ του «Succession». Αστειευόμενος στην ομιλία του είπε ότι ήταν μεθυσμένος, καθώς δεν πίστευε ότι θα κερδίσει. «Θα πάθω κρίση πανικού και θα φύγω», κατέληξε.

Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά, για το «The Crown». Τρία βραβεία απέσπασε η σειρά «The Bear»: καλύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά, με τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και Άγιο Εντέμπιρι και του καλύτερου καστ.

Τα φετινά βραβεία SAG τίμησαν την Μπάρμπρα Στρέιζαντ για το σύνολο της καριέρα της. Η 81χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, συγγραφέας, παραγωγός ταινιών και σκηνοθέτης δήλωσε «πολύ υπερήφανη» που είναι μέλος του σωματείου τα τελευταία 60 χρόνια. «Δεν μου άρεσε η πραγματικότητα, ήθελα να είμαι στις ταινίες, παρότι ήξερα ότι δεν έμοιαζα με τις γυναίκες στην οθόνη», είπε αναφερόμενη στην παιδική ηλικία της. «Η μητέρα μου μού είπε “καλύτερα να μάθεις να δακτυλογραφείς”. Αλλά δεν την άκουσα. Και κάπως, με κάποιο τρόπο, όλα πραγματοποιήθηκαν», συμπλήρωσε.

Τζένιφερ Άνιστον και Μπράντλεϊ Κούπερ παρουσίασαν το βραβείο στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ. «Όλοι μας σε αυτή την αίθουσα και πολύ πέρα από αυτή έχουμε εμπνευστεί από τη μαγεία της Μπάρμπρα. Δεν έδειξε απλά τον δρόμο για εμάς τις γυναίκες, τον άνοιξε με μπουλντόζα», τόνισε η Άνιστον.

Οι νικητές των βραβείων SAG 2024

Εξαίρετη Ερμηνεία Καστ σε Ταινία

Oppenheimer

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Κίλιαν Μέρφι (Oppenheimer)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Λίλι Γκλάντστοουν (Killers of the Flower Moon)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ντα’Βαϊν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

Succession

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

The Bear

Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Πέδρο Πασκάλ (The Last of Us)

Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (The Crown)

Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άγιο Εντέμπιρι (The Bear)

Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear)

Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Άλι Γουόνγκ (Beef)

Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία/Μίνι Σειρά

Στίβεν Γιούν (Beef)

Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά

The Last of Us

Κασκαντέρ σε Ταινία

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One