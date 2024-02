Χόλυγουντ: Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας για τον Μαρκ Ράφαλο

O Μαρκ Ράφαλο τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Λος Άντζελες.

Με παρουσία πολλών φίλων, συναδέλφων και της οικογένειάς του, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε το δικό του αστέρι με τον αριθμό 2.772 στον διάσημο δρόμο.

Σύμφωνα με το People, στο πλευρό του βρέθηκε ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ και οι Μπάρι Κίογκαν, Λίλι Ράινχαρτ, Τζος Γουίντον, Ντέιβιντ Φίντσερ και Τίμοθι Μακνίλ.

#MarkRuffalo's reaction to getting his star is just like heaven. 🥹❤️ #WalkofFame pic.twitter.com/MxPrTcH0Uq

