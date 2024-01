Χρυσά Βατόμουρα 2024: Υποψηφιότητες για Έλεν Μίρεν, Τζένιφερ Λόπεζ και Ράσελ Κρόου

Τα Χρυσά Βατόμουρα (Razzie Awards), γνωστά και ως αντι-Όσκαρ, για τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς, ανακοίνωσαν τις φετινές υποψηφιότητες λίγο πριν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, όπου το «Oppenheimer» είχε 13 και το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου θριάμβευσε με 11.

Στα χειρότερα έργα της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με τα Razzies, ξεχωρίζει η τέταρτη ταινία «Αναλώσιμοι» (Expend4bles), με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Τζέισον Στέιθαμ, μέρος της οποίας έκανε γυρίσματα και στη Θεσσαλονίκη· η ταινία συγκέντρωσε 7 υποψηφιότητες.

Ακολουθούν η αναβίωση της κλασικής ταινίας τρόμου του «Εξορκιστή» (The Exorcist: Believer) και η αιματοβαμμένη εκδοχή του Γουίνι το Αρκουδάκι, του κλασικού ήρωα του συγγραφέα Άλαν Αλεξάντερ Μιλν, δηλαδή το «Winnie the Pooh: Blood and Honey», με 5 υποψηφιότητες.

Από τέσσερις υποψηφιότητες απέσπασαν δύο big-budget ταινίες με υπερήρωες, το «Shazam! Fury of the Gods» της DC και το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» της Marvel.

Από τη λίστα με τα χειρότερα έργα της χρονιάς δεν λείπει και η πέμπτη και τελευταία ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς», με τον Χάρισον Φορντ, η οποία είναι υποψήφια στην κατηγορία Χειρότερου Σεναρίου.

Το Χρυσό Βατόμουρο για χειρότερη γυναικεία ερμηνεία διεκδικούν η Άνα ντε Άρμας (Ghosted), η Μέγκαν Φοξ (Johnny & Clyde), η Σάλμα Χάγιεκ (Magic Mike’s Last Dance), η Τζένιφερ Λόπεζ (The Mother) και η Έλεν Μίρεν (Shazam! Fury of the Gods). Στην αντίστοιχη ανδρική κατηγορία, το Χρυσό Βατόμουρο διεκδικεί ο Ράσελ Κρόου που είναι υποψήφιος στην κατηγορία για χειρότερος ηθοποιός για την ερμηνεία του στο «The Pope’s Exorcist», μαζί με τους Βίν Ντίζελ (Fast X), Κρις Ένανς (Ghosted), Τζέισον Στέιθαμ (Meg 2: The Trench) και Γιον Βόιτ (Mercy).

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, την πρωτιά με 8 υποψηφιότητες, είχε η βιογραφική ταινία για τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε, «Blonde», με την Άνα ντε Άρμας, το όνομα της οποίας φιγουράρει και φέτος στην κατηγορία χειρότερης ηθοποιού.

Τα 44α Χρυσά Βατόμουρα ιδρύθηκαν το 1981. Οι υποψηφιότητες καθορίζονται από μια επιτροπή, στην οποία οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος με δικαίωμα ψήφου πληρώνοντας ετήσια συνδρομή 40 δολάρια ή ισόβια συνδρομή 500 δολάρια. Οι φετινοί «νικητές» θα ανακοινωθούν την «Oscar Eve», την παραμονή της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, το Σάββατο 9 Μαρτίου.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά



Χειρότερη Ταινία

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Meg 2: The Trench

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood and Honey



Χειρότερος Ηθοποιός

Ράσελ Κρόου, The Pope’s Exorcist

Βιν Ντίζελ, Fast X

Κρις Έβανς, Ghosted

Τζέισον Στέιθαμ, Meg 2: The Trench

Γιον Βόιτ, Mercy

Χειρότερη Ηθοποιός

Άνα ντε Άρμας, Ghosted

Μέγκαν Φοξ, Johnny & Clyde

Σάλμα Χάγιεκ, Magic Mike’s Last Dance

Τζένιφερ Λόπεζ, The Mother

Έλεν Μίρεν, Shazam! Fury of the Gods

Χειρότερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Κιμ Κατράλ, About My Father

Μέγκαν Φοξ Expend4bles

Μπάι Λινγκ, Johnny & Clyde

Λούσι Λιού, Shazam! Fury of the Gods

Mέρι Στιούαρτ Μάστερσον, Five Nights at Freddy’s

Χειρότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μάικλ Ντάγκλας, Ant Man & The Wasp: Quantumania

Μελ Γκίμπσον, Confidential Informant

Μπιλ Μάρεϊ, Ant Man & The Wasp: Quantumania

Φράνκο Νέρο (για τον ρόλο του Πάπα), The Pope’s Exorcist

Σιλβέστερ Σταλόνε / Expend4ables

Χειρότερο Ντουέτο

Οποιοσδήποτε 2 Ανελέητοι Μισθοφόροι, Expend4bles

Οποιοσδήποτε 2 επενδυτές που έδωσαν 400 εκατομμύρια δολάρια για δικαιώματα ανανέωσης του Εξορκιστή, The Exorcist: Believer

Άνα ντε Άρμας και Κρις Έβανς (χωρίς καθόλου χημεία), Ghosted

Σάλμα Χάγιεκ και Τσάνινγκ Τέιτουμ, Magic Mike’s Last Dance

Pooh το Αρκουδάκι και Πίγκλετ ως αιμοδιψείς δολοφόνοι, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of Destiny

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Χειρότερη Σκηνοθεσία

Ρις Φρέικ-Γουότερφιλντ, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, The Exorcist: Believer

Πέιτον Ριντ, Ant Man & the Wasp: Quantumania

Σκοτ Γο, Expend4bles

Μπεν Γουίτλι, Meg 2: The Trench

Χειρότερο Σενάριο

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of…Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey