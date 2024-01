Emmy Awards 2024: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της 90χρονης Τζόαν Κόλινς

Μία από τις πιο εντυπωσιακές της εμφανίσεις έκανε η Τζόαν Κόλινς στην 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες.

Η 90χρονη σταρ εμφανίστηκε μαζί με την πολυβραβευμένη ηθοποιό Ταράτζι Π. Χένσον στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το βραβείο για την Εξαιρετική Σειρά Περιορισμένης Διάρκειας, το οποίο απέσπασε η κωμωδία-υπαρξιακό δράμα «Beef» του Netflix.



Λίγο νωρίτερα πόζαρε στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια μάξι δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Jenny Packham, την οποία συνδύασε με σατέν γάντια στο ίδιο χρώμα. Ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της σύνολο με λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα και ένα φούξια-μωβ κραγιόν.

Dame Joan Collins dazzles in flowing sequin gown for the Emmys https://t.co/6kVFfoWbb3

— Good Housekeeping UK (@GHmagazine) January 16, 2024