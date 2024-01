Emmy Awards 2024: Σάρωσαν «The Bear», «Succession» και «Beef»

Η 75η απονομή των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε φέτος στο Peacock Theater, που βρίσκεται στο κέντρο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό ηθοποιό, Άντονι Άντερσον, μετά από αρκετές αναβολές εξαιτίας της απεργίας των ηθοποιών.

Το «The Bear», το «Succession» και το «Beef» ήταν -αναμφίβολα- οι μεγάλοι κερδισμένοι της βραδιάς στα 75α βραβεία Emmy, καθώς… σάρωσαν στις κατηγορίες τους.

Το «Succession» και το «The Bear» κατέκτησαν από έξι βραβεία, ενώ το «Beef» βρέθηκε μια θέση πίσω με πέντε βραβεία. Το Succesion (από τις 3 Ιουνίου 2018 έως τις 28 Μαΐου 2023) που προβλήθηκε από το HBO βραβεύτηκε με Emmy στις τρεις από τις τέσσερις σεζόν που προβλήθηκε. Η Σάρα Σνουκ, ο Κίραν Κάλκιν και ο Μάθιου Μακφέιντεν κέρδισαν βραβεία για τις ερμηνείες τους στη δραματική σειρά.

Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς ήταν ο Έλτον Τζον ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Emmy, αλλά και την ιδιότητα του EGOT που σημαίνει ότι εντάχθηκε στο κλαμπ καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει βραβείο Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Ο Βρετανός τραγουδιστής ωστόσο δεν έδωσε το παρών στη λαμπερή βραδιά καθώς υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο. Ο εκπρόσωπος του που παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του, χαρακτήρισε τη νίκη «ιστορική», λέγοντας ότι ο Έλτον «δημιούργησε το soundtrack για τις ζωές όλων μας και έχει κάνει τόσα πολλά σπουδαία για την κοινωνία».

Οι νικητές



Καλύτερη Δραματική Σειρά

Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά

The Bear

Καλύτερη μίνι σειρά

Beef

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Jeremy Allen White, The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Sarah Snook, Succession

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Kieran Culkin, Succession

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Ali Wong, Beef

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Steven Yeun, Beef

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ayo Edebiri, The Bear

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Matthew Macfadyen

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Paul Walter Hauser, Black Bird

Σειρά Variety Talk

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Σεναριογραφημένη Σειρά Ποικίλης Ύλης

Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Σειρά

Last Week Tonight with John Oliver

Εξαιρετικό Variety Special (Live)

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Πρόγραμμα Reality Competition

RuPaul’s Drag Race

Σενάριο Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (System)

Σενάριο Δραματικής Σειράς

Jesse Armsμtrong, Succession (Connor’s Wedding)

Σενάριο Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (Review)

Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς

Mark Mylod, Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (Figure of Light)

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστική σειρά

The 1619 Project

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστικό αφιέρωμα

Still: A Michael J. Fox Movie