Ίαν Ζίρινγκ: Ο ηθοποιός του «Beverly Hills» ενεπλάκη σε καυγά

Ο 59χρονος ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς «Beverly Hills 90210» έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα μοτοσικλετιστών στο Λος Άντζελες, την Κυριακή.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ΤΜΖ, δύο άνδρες με μηχανάκια φαίνονται να βρίσκονται σταματημένοι μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού, στη λεωφόρο Hollywood Blvd.

Full Size Actor Ian Ziering, best known for his role in “Beverly Hills 90210,” appears to have been caught on camera in a fight with a group of people riding motorized mini bikes in Hollywood on New Years Eve.

