Γκάρι Όλντμαν: «Η ερμηνεία μου στις ταινίες ”Χάρι Πότερ” ήταν μέτρια»

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς ο θρυλικός ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν παραδέχτηκε ότι η ερμηνεία του ως Σίριους Μπλακ στο franchise του «Χάρι Πότερ» ήταν «μέτρια».

Να σημειωθεί ότι έκανε το ντεμπούτο του το 2004 στην ταινία «Ηarry Potter and the Prisoner of Azkaban» ενώ εμφανίστηκε και στις «The Goblet of Fire», «The Order of the Phoenix» και «The Deathly Hallows: Part Two».

«Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι μέτρια σε αυτές τις ταινίες. Πραγματικά το πιστεύω. Ίσως, αν είχα διαβάσει τα βιβλία όπως έκανε ο Άλαν, αν γνώριζα τι θα γίνονταν, ειλικρινά πιστεύω ότι θα έπαιζα τον ρόλο του Μπλακ διαφορετικά», είπε ο Όλντμαν τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού του.

Gary Oldman says he is still upset over Sirius Black's death in 'Harry Potter'

Gary played Sirius Black in the Harry Potter series, recently criticised his own performance in the franchise.

He said that he could have done better and went on to talk about the toughest scene he… pic.twitter.com/bWu68e4Bd3

