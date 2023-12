Πέθανε ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Ρομάνους

Ο γνωστός ηθοποιός του Χόλυγουντ και συγγραφέας είχε εδώ και χρόνια επιλέξει τη Σκιάθο σαν μόνιμος κάτοικος της καθώς αποτέλεσε για εκείνον έμπνευση για τη συγγραφή βιβλίων του με επίκεντρο το νησί.



Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του δήμου Σκιάθου μαζί με την σύζυγό του έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου πριν 2 χρόνια.

Ο Ρίτσαρντ Ρομάνους, λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε το 1943 στο Βερμόντ των ΗΠΑ. Πήρε πτυχίο Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Xavier του Σινσινάτι και ξεκίνησε να σπουδάζει Νομικά αλλά τα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Φοίτησε στο φημισμένο Actor’s Studio της Νέας Υόρκης με τον Λι Στράσμπεργκ και ο πρώτος σημαντικός του ρόλος ήταν στην ταινία “Κακόφημοι δρόμοι” του Μάρτιν Σκορσέζε.



Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε σε αμέτρητες ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές σειρές, όπως “Οι Σοπράνος”. Ο Ρομάνους έχει επίσης γράψει μουσική για αρκετές ταινίες και μαζί με τη γυναίκα του Άνθεα έχουν γράψει το σενάριο και έχουν κάνει την παραγωγή των ταινιών “Giving up the ghost” (1998) και “If you believe” (1999).



Για τη δεύτερη προτάθηκαν για το Βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου της Αμερικανικής Ένωσης Σεναριογράφων. Από το 2002 ο Ρίτσαρντ και η Άνθεα ζούσαν μόνιμα στη Σκιάθο.