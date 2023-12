Mike Nussbaum: Πέθανε ο ηθοποιός του «Men in Black»

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 99 ετών, άφησε ο ο ηθοποιός Μάικ Νάσμπαουμ (Mike Nussbaum), που είχε μακρά πορεία στη θεατρική σκηνή, ενώ συμμετείχε και σε πολλές ταινίες. Μεταξύ αυτών, το «Men In Black», το «Field of Dreams» και το «Fatal Attraction».

Μέσα από τα social media, αρκετοί καλλιτέχνες «αποχαιρέτισαν» τον ηθοποιό, μετά την είδηση του θανάτου του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Τζον Κιούζακ.

RIP Mike Nussbaum – a truly great actor of stage and screen – with stage his greatest love – I’ve seen him on stage all my life –

always pitch perfect in anything he ever did – and a true gentleman – Chicago Icon. pic.twitter.com/3oRlw8SUFP

— John Cusack (@johncusack) December 24, 2023