Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2023: «Ανατομία μιας πτώσης» με 5 βραβεία

Μεγάλη νικήτρια των 36ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που απονεμήθηκαν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στο Βερολίνο, αναδείχτηκε η «Ανατομία μιας πτώσης».

Το δικαστικό θρίλερ της Γαλλίδας Ζιστίν Τριέ, που κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Καλύτερης Ηθοποιού για την πρωταγωνίστρια Σάντρα Ούλερ (η οποία είχε λάβει διπλή υποψηφιότητα, και για την ερμηνεία της στην ταινία του Τζόναθαν Γκλέιζερ «Ζώνη Ενδιαφέροντος») και Μοντάζ.

Πλέον, η 45χρονη Γερμανίδα ηθοποιός είναι «μέλος» ενός επίλεκτου κύκλου grand dames του ευρωπαϊκού σινεμά, μαζί με τις Ζιλιέτ Μπινός, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Κάρμεν Μάουρα και Σαρλότ Ράπλινγκ, που έχουν κερδίσει το βραβείο περισσότερες από μία φορές -η Ούλερ είχε τιμηθεί με το βραβείο και το 2016.

Στους νικητές της βραδιάς, ο Δανός ηθοποιός Μαντς Μίκελσεν, ο οποίος απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία του ελληνικής καταγωγής Νικολάι Αρσέλ «Η Γη της Επαγγελίας», η Εσθονή Άνα Χιντς για το -ήδη βραβευμένο ντοκιμαντέρ της στο Σάντανς- «Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας», όπως και η 30χρονη Βρετανίδα Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, που πρόσθεσε ακόμη μία διάκριση για το γυρισμένο στην Κρήτη, «How to Have Sex», μετά το βραβείο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες.

Τιμητικά βραβεία έλαβαν η Ισπανίδα σκηνοθέτις Ιζαμπέλ Κοϊξέ που τιμήθηκε με το European Achievement in World Cinema Award, η βραβευμένη με Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός Βανέσα Ρέντγκρεϊβ που έλαβε το European Lifetime Achievement και θρυλικός Ούγγρος σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ στον οποίον απονεμήθηκε το Honorary Award of the Academy President and Board.

Το 2022, την κορυφαία διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, είχε λάβει «Το Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Εστλουντ, που απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, μετά τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. Στη συνέχεια, έλαβε υποψηφιότητες στα Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος για τα Όσκαρ είναι πλέον ανοιχτός για τη Ζιστίν Τριέ, αν και όπως επισημαίνει το Indiewire, η Γαλλία επέλεξε στην επίσημη υποψηφιότητας της για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας το «Στη Φωτιά» του Τραν Αν Χουνγκ με τη Ζιλιέτ Μπινός.

Τα βραβεία



Καλύτερη Ταινία: Ανατομία μιας πτώσης

Σκηνοθεσία: Ζιστίν Τριέ, «Ανατομία μιας πτώσης

Σενάριο: Ζιστίν Τριέ και Αρτούρ Αραρί, «Ανατομία μιας πτώσης»

Καλύτερη Ηθοποιός: Σάντρα Ούλερ, «Ανατομία μιας πτώσης»

Καλύτερος Ηθοποιός: Μάντς Μίκελσεν, «Η Γη της Επαγγελίας»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Η Αδελφότητα της Καπνιστής Σάουνας» της Άνα Χιντς

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης – Βραβείο FIPRESCI: Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, «How to Have Sex»

Καλύτερο Animation: «Robot Dreams» του Πάμπλο Μπεργκέρ

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «Hardly Working»

Bραβείο Νεανικού Κοινού: «Scrapper» της Σαρλότ Ρίγκαν

Φωτογραφία: «Η Γη της Επαγγελίας»

Μοντάζ: «Ανατομία Μίας Πτώσης»

Moυσική: «Club Zero»

Ειδικά εφέ: «Society of the Snow»

Ήχος: «Ζώνης Ενδιαφέροντος»

Κοστούμια: «Η Γη της Επαγγελίας»

EFA lifetime achievement award: Βανέσα Ρέτγκρεϊβ

Honorary Award of the Academy President and Board: Μπέλα Ταρ

European achievement in world cinema: Ιζαμπέλ Κοϊξέ