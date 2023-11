Όσκαρ 2024: Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει ως οικοδεσπότης της τελετής απονομής

Ο βραβευμένος με Emmy Τζίμι Κίμελ θα είναι για τέταρτη φορά, ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο διάσημο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Η σύζυγος του παρουσιαστή Μόλι ΜακΝίρνι, υποψήφια για Emmy θα επιστρέψει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός για δεύτερη συνεχή χρονιά.

«Πάντα ονειρευόμουν να παρουσιάσω τα Όσκαρ ακριβώς τέσσερις φορές» ανέφερε ο Κίμελ σε δήλωσή του ενώ η Μόλι ΜακΝίρνι πρόσθεσε ότι είναι «ιδιαίτερα τιμητικό να είναι μέρος της ομάδας των Όσκαρ φέτος».

Σημειώνεται ότι ο Κίμελ ο οποίος ήταν οικοδεσπότης το 2017, το 2018 και το 2023 με τη φετινή παρουσίαση βρίσκεται ανάμεσα στους Γούπι Γκόλντμπεργκ και Τζακ Λέμον, που επίσης έχουν παρουσιάσει από τέσσερις φορές τα βραβεία. Οι μόνοι που έχουν αναλάβει περισσότερες φορές αυτό τον μοναδικό ρόλο είναι ο Τζόνι Κάρσον πέντε φορές, ο Μπίλι Κρίσταλ εννέα και ο Μπομπ Χόουπ έντεκα, αναφέρει το Variety.

Well, I guess the secret’s out. Presenting your 96th Oscars host, Jimmy Kimmel. Welcome back!

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th! #Oscars pic.twitter.com/Yb0PAJRA3H

— The Academy (@TheAcademy) November 16, 2023