Η Ελλάδα Τιμώμενη Χώρα στην 44η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα

Η Ελλάδα είναι η Τιμώμενη Χώρα στην 44η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα (Sharjah International Book Fair – SIBF 2025), έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας εκδοτικής δημιουργίας, που πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025 στο Expo Centre Sharjah.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Διεύθυνσης Γραμμάτων, στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει στόχο την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή του ελληνικού βιβλίου, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο, αλλά και το σύγχρονο πρόσωπο της ελληνικής λογοτεχνίας. Είναι το αποτέλεσμα του υπογεγραμμένου Πρωτοκόλλου Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών αλλά και της συμμετοχής της Σάρτζα, ως Τιμώμενου Εμιράτου στην 20ή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) το 2024.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική διπλωματία και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ελληνικού βιβλίου, εντάσσεται η ελληνική συμμετοχή, ως Τιμώμενης Χώρας στην 44η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική δυναμική και τη διεθνή ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού.

Για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής, η Διεύθυνση Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, όπως και με Άραβες μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας και εκπροσώπους των συνδέσμων των εκδοτών, της Εταιρείας Συγγραφέων και του PEN Greece. Συνέβαλαν ουσιαστικά η Ελληνική Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι, φορείς ελληνικών συμφερόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολιτιστικοί και εκδοτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο Εθνικό Περίπτερο (Hall 5, Stand L13), που εκτείνεται σε 200 τ.μ., παρουσιάζεται η παραγωγή 59 εκδοτικών οίκων, πολιτιστικών οργανισμών και φορέων, 28 εκ των οποίων με φυσική παρουσία. Θα προβληθούν περίπου 600 εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, όπως και πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων, ελληνικών και ξένων, που εκδίδουν μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων. Ιδιαίτερη θέση έχει το GreekLit, το πρόγραμμα επιδότησης που υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού για μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες. Ο σχεδιασμός του Εθνικού Περίπτερου αντλεί την έμπνευσή του από τις αναλογίες των αρχαίων ναών. Σε περίοπτη θέση δεσπόζει η ελιά, αιώνιο σύμβολο ανθεκτικότητας και καρποφορίας, ταυτισμένο με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.

Στον χώρο του περιπτέρου παρουσιάζεται η έκθεση «Η Ελληνική Λογοτεχνία – Το Μεγάλο Ταξίδι / Greek Literature – The Long Journey», αναδεικνύοντας τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Με κεντρικό άξονα την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνική μνήμη και την εξέλιξη του ελληνικού Λόγου μέσα στον χρόνο, η έκθεση φωτίζει έργα και δημιουργούς που καθόρισαν τις πνευματικές ταυτότητες της Ελλάδας, εντός και εκτός συνόρων. Η ελληνική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα επαγγελματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με περισσότερους από 70 συμμετέχοντες – συγγραφείς, ποιητές, μεταφραστές, εικονογράφους, μουσικούς, ηθοποιούς, βιβλιοθηκονόμους, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων και εκδότες.

Η Ελλάδα θα λάβει μέρος και στο 12o Διεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών της Σάρτζα (Sharjah International Library Conference – SILC, Τετάρτη 5-Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025) που πραγματοποιείται παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των βιβλιοθηκονόμων, μέσα από παρουσιάσεις, εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης.

Ενισχύοντας τον διάλογο και τις δημιουργικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες στο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων συμμετέχουν Έλληνες δημιουργοί σε συνεργασία με Άραβες συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες. Στις εκδηλώσεις περιλαμβάνονται, παρουσιάσεις των μεταφράσεων ελληνικών έργων στα αραβικά, ποιητικά και μουσικά αφιερώματα, μικρές συναυλίες μελοποιημένης ποίησης από Έλληνες συνθέτες, παράσταση θεάτρου βασισμένη στην αρχαιόμυθη δραματική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, παιδικά εικαστικά εργαστήρια με άξονα την αρχή και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από το Δίσκο της Φαιστού έως σήμερα, συζητήσεις για τη λογοτεχνία, τη μετάφραση και τη βιβλιοθηκονομία, καθώς και επαγγελματικά φόρουμ για την ενίσχυση των συνεργασιών στον χώρο του βιβλίου.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα αποτελεί τη μεγαλύτερη στον αραβικό κόσμο και μία από τις τρεις μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου διεθνώς. Το 2024 υποδέχτηκε πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες και 2.500 εκδότες και εκθέτες από 100 χώρες, ενώ πραγματοποιηθήκαν 2000 εκδηλώσεις και 3.000 επαγγελματικές συναντήσεις για δικαιώματα και συνεργασίες.

