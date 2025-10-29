Logo Image

«Οι Ημίθεοι Δεν Λυγίζουν» – Το έπος του Παναθηναϊκού ζωντανεύει ξανά

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ καθώς και στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Φέτος συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τη μεγαλειώδη πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (1984-85), μιας διαδρομής που σημάδεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να εμπνέει.

Με αφορμή αυτή την ιστορική επέτειο, ο συγγραφέας Κώστας Τζανιδάκης παρουσιάζει το βιβλίο «Οι Ημίθεοι Δεν Λυγίζουν», ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στο έπος του ’85.

Ο Γιάννης Κυράστας, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Κώστας Ταράσης, ο Σπύρος Λιβαθηνός, ο Νίκος Καρούλιας, ο Κώστας Μαυρίδης, ο Θανάσης Δημόπουλος και πολλοί ακόμη «πράσινοι» ήρωες, ζωντανεύουν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, θυμίζοντας στους φιλάθλους το μεγαλείο μιας εποχής όπου ο Παναθηναϊκός κοίταξε στα μάτια σπουδαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Φέγενορντ και η Γκέτεμποργκ. Μία μεγάλη έρευνα που συγκεντρώνει άγνωστες ιστορίες, σπάνιες φωτογραφίες, αδημοσίευτα ντοκουμέντα και προσωπικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών.

Το βιβλίο προλογίζει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος μεταφέρει με συγκίνηση την ατμόσφαιρα και το πάθος που χαρακτήριζε τις μεγάλες βραδιές του συλλόγου.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ καθώς και στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, παρουσία παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, δημοσιογράφων και πλήθους κόσμου, που ταξίδεψαν νοερά στις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

Το βιβλίο «Οι Ημίθεοι Δεν Λυγίζουν» κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και αποτελεί ένα ανεκτίμητο ντοκουμέντο για κάθε φίλο του Παναθηναϊκού, αλλά και για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, πέρα από συλλογικές προτιμήσεις.

