Το ελληνικό βιβλίο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Βελιγραδίου με τιμώμενη χώρα την Κύπρο

Για τρίτη συνεχή χρονιά Ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι θα συμμετάσχουν στην 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Βελιγραδίου, η οποία θα διεξαχθεί από 25 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025 μέσα από το περίπτερο της (ΠΟΕΒ).

Η Έκθεση του Βελιγραδίου είναι μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις βιβλίου των Βαλκανίων, προσελκύοντας εκδότες από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Πέρυσι η προσέλευση του κοινού πέρασε τους 200.000 επισκέπτες. Το ελληνικό περίπτερο παραμένει ένα από τα αγαπημένα σημεία του σερβικού κοινού μεταξύ των διεθνών συμμετοχών.

Φέτος, η Κύπρος είναι η τιμώμενη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Η συμμετοχή των Ελλήνων εκδοτών, η οποία επαναλαμβάνεται μετά από χρόνια απουσίας, έχει ως στόχο: • Τη διάδοση του ελληνικού βιβλίου. • Την ενημέρωση για τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή και τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας. • Την προβολή ελληνικών βιβλίων που έχουν ήδη μεταφραστεί και κυκλοφορούν στη Σερβία. Σε ειδικά ράφια του περιπτέρου θα φιλοξενούνται τα μεταφρασμένα ελληνικά βιβλία, ενισχύοντας την παρουσία τους στην τοπική αγορά.

Στα πλαίσια της έκθεσης θα γίνουν συναντήσεις με εκδότες από τη Σερβία και τα Βαλκάνια ενώ η αντιπροσωπεία της ΠΟΕΒ θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Κυπριακού περιπτέρου.