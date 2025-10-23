Το Ήθος – Πάθος – Λόγος, το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας, για πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι εκδόσεις Έσοπτρον σας προσκαλούν σε μία διαφορετική, διαδραστική και απολαυστική παρουσίαση βιβλίου το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18.00!

Η παρουσίαση:

Ο Λεωνίδας Γαλάνης, θα μας φέρει σε επαφή με το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας και της ευδαιμονίας μέσα από μία καθηλωτική και απολαυστική παρουσίαση. Μια διαφορετική εμπειρία γνώσης και διασκέδασης που απευθύνεται σε όλους και μας ταξιδεύει στο τρίπτυχο που μας δίδαξε ο Αριστοτέλης.



Το βιβλίο:

Μέσα από συναρπαστικές ιστορίες και απολαυστικά παραδείγματα, το «Ήθος Πάθος Λόγος» εξερευνά το μυστικό της επιτυχίας από την αρχαιότητα μέχρι το… διάστημα.

«Από τον Σοπενάουερ μέχρι τον Μπρους Λι. Από τη μουσική βιομηχανία μέχρι την άγρια ζούγκλα. Από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι… τον Μπάμπη. Το μυστικό, που ήταν κρυμμένο σε ένα εγχειρίδιο ρητορικής, ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί.»

Έχοντας ως βάση μια αληθινή ιστορία 2.400 ετών, εκείνη του απλού στρατιώτη, παρελαύνουν αναφορές στη φιλοσοφία και τη δράση του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σωκράτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Πλουτάρχου και πολλών άλλων, και μας οδηγούν σε νεότερους, όπως τον Τσιαλντίνι, τον Κόβεϊ, τους… Extreme.

Με απλό, ευχάριστο και ελαφρώς χιουμοριστικό τρόπο μεταφέρεται το μυστικό στον αναγνώστη, ώστε να είναι σε θέση να το εφαρμόσει άμεσα και εύκολα για την κατάκτηση της επιτυχίας και της ευδαιμονίας.

Ένα βιβλίο που «δεν γνωρίζει ηλικίες» και μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όλους.

Το Ήθος -Πάθος -Λόγος, το αρχαίο μυστικό της επιτυχίας, πρόκειται σύντομα να ταξιδέψει διεθνώς στα αγγλικά, καθώς τα δικαιώματα εκτός Ελλάδος απέκτησε πρόσφατα ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος της Ινδίας με παρουσία σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και άλλες χώρες.



Ο συγγραφέας:

Ο Λεωνίδας Γαλανής έχει διδάξει εκατοντάδες επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, ως εκπαιδευτής πωλήσεων και μάρκετινγκ. Διατέλεσε στέλεχος σε πολλές εταιρείες και τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ως επιθεωρητή πωλήσεων σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας.

Εξακολουθεί και εργάζεται στον χώρο των πωλήσεων εδώ και 30 χρόνια και διαθέτει διπλώματα στη διοίκηση πωλήσεων και το ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Νέας Προποντίδας κ.α, καθώς και σε συνεργασία με φορείς όπως ο Σύλλογος Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας, η Εύξεινος Λέσχη Παγγαίου και πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους.



Ο διοργανωτής:

Οι Εκδόσεις Έσοπτρον ξεκίνησαν την πορεία τους το 1989, με σκοπό να καλύψουν το μεγάλο κενό που υπήρχε στον χώρο της Αυτοβελτίωσης και της Ψυχολογίας.

Έκτοτε, έχουν συνδεθεί με χιλιάδες αναγνώστες που αναζητούν την πνευματική τους εξέλιξη και προσφέρουν βιβλία που βοηθούν τον άνθρωπο να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Είπαν για το βιβλίο:

Μαρκέλλα Μικέλη, Δημοσιογράφος, Ράδιο Ε 103 Σέρρες: Έστω και μία σελίδα, ένα κεφάλαιο να διαβάζουμε κάθε μέρα αρκεί για να αλλάξει η ζωή μας!

Αθανάσιος Ρόζου, Δικηγόρος, Rozou and Associates Law Firm:

Έξυπνες, πρακτικές συμβουλές. Απολαυστικές ιστορίες. Ένα από τα κορυφαία βιβλία αυτοβελτίωσης!

Βασίλειος Παπαγεωργίου, Π. Περιφερειακός Διευθυντής, Eurobank:

Απλό, κατανοητό, ευχάριστο και πολύ πρακτικό στην καθημερινότητα του καθενός.

Σοφία Νικολάου, Ραδιοφωνικός παραγωγός, Ράδιο Ένα 102,5 Βόλος:

Ένα σπουδαίο βιβλίο αυτοβελτίωσης ριζωμένο γερά σε αρχαίες πρακτικές που παρουσιάζονται εύληπτα και απολαυστικά!

Κώστας Μπιμπλής, General Manager, Angsana Corfu Resort and Spa:

Εύγλωττο, χιουμοριστικό, διδακτικό, απλό αλλά παράλληλα με σημαντικά νοήματα και παραπομπές.

Γεωργία Ειρήνη Λιόντου, Φιλόλογος: Ο πλούτος της γνώσης που έχει χωρέσει σε μόνο 175 σελίδες δεν περιγράφεται! Το απήλαυσα μέχρι την τελευταία λέξη!

Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18.00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ

Ελευθερίου Βενιζέλου 57 (πρώην Πανεπιστημίου).

Πλησίον μετρό Πανεπιστημίου και Ομονοίας

Αθήνα

Τηλ. 2103236852, 6936505260