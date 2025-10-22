​Η Caroline Myss στην Ελλάδα για πρώτη φορά – Η σύγχρονη φωνή της πνευματικότητας

Η διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας και δασκάλα Caroline Myss έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα μοναδικό διήμερο workshop με θέμα «Το Ιερό Εσωτερικό Δίκτυο – Επανασύνδεση με τους Αόρατους Νόμους της Ζωής», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Leading Minds, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025 στο Sofitel Athens Airport.

Το συγκεκριμένο workshop απευθύνεται σε κάθε άτομο που επιθυμεί να ενισχύσει τη σχέση του με τις “αόρατες αρχές” που διέπουν τη ζωή και την υγεία μας — πέρα από τη λογική, μέσα από τη διαίσθηση και την εσωτερική καθοδήγηση.

Η Caroline Myss είναι μια μορφή που για εκατομμύρια ανθρώπους υπήρξε το σημείο καμπής σε μια εσωτερική διαδρομή.

Η παρουσία της στην Αθήνα αποτελεί γεγονός με βαρύτητα, όχι λόγω δημοσιότητας, αλλά λόγω ουσίας.

Το έργο της έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να επανασυνδεθούν με τον εσωτερικό τους κόσμο και να κατανοήσουν βαθύτερα την ψυχο-πνευματική τους δομή.

Η σύνδεση μεταξύ πνευματικότητας και υγείας σύμφωνα με την Caroline Myss οδηγεί στην κατανόηση των εσωτερικών αναζητήσεων και στην αυτογνωσία. Δεν αρκεί να «ξέρει» κανείς. Δεν αρκεί να πιστεύει ή να διαβάζει. Κάποια στιγμή, η ζωή — ή το σώμα, ή μια απώλεια — ζητούν να αποδείξει κανείς αν όντως είναι ευθυγραμμισμένος με αυτό που έχει έρθει να γίνει.

Η πορεία της Caroline Myss ξεκινά από τη Θεολογία και φτάνει μέχρι την Ιατρική Διαισθητική, την οποία συνίδρυσε με τον Dr. Norman Shealy, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Μέσα από τη συνεργασία τους, η Myss ανέπτυξε την έννοια της «ενεργειακής διάγνωσης», όπου η ασθένεια δεν είναι το πρόβλημα αλλά το σύμπτωμα μιας “διαρροής” εσωτερικής αλήθειας.

Η επίδραση της Caroline Myss δεν μετριέται μόνο με πωλήσεις βιβλίων ή γεμάτα αμφιθέατρα. Μετριέται μέσα από χιλιάδες μαρτυρίες ανθρώπων που ένιωσαν να αλλάζει ριζικά ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Μεταξύ αυτών και πολλές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την πνευματική σκηνή της τελευταίας 20ετίας.

Η Oprah Winfrey την έχει φιλοξενήσει επανειλημμένως στις εκπομπές και τα σεμινάριά της, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια από τις πιο διεισδυτικές δασκάλες της εποχής μας». Ο Deepak Chopra έχει αναφερθεί στη Myss ως «μία από τις ελάχιστες φωνές που μπορούν να συνδυάσουν τη διαίσθηση με την ευθύνη χωρίς να υποκύπτουν σε πνευματικές ωραιοποιήσεις».

Πέρα όμως από τις δημόσιες αναγνωρίσεις, υπάρχουν χιλιάδες μαρτυρίες ανθρώπων που απέδωσαν στη δουλειά της,

αλλαγές ζωής, μεταστροφές στάσης, ακόμα και θεραπείες. Άνθρωποι που συνειδητοποίησαν πως η ασθένειά τους συνδέεται με ένα εσωτερικό ρήγμα, που ξαναβρήκαν την ενέργειά τους μέσα από μια ειλικρινή παραδοχή, που άλλαξαν τρόπο σκέψης απέναντι στο σώμα τους και τη ζωή τους.

Η ίδια δεν ενθάρρυνε ποτέ την προσκόλληση ή τη λατρεία. Στεκόταν σταθερά απέναντι στην προσωπολατρία. Όμως γνώριζε — και αναγνώριζε — ότι η δουλειά της λειτουργεί συχνά ως καταλύτης. Όχι επειδή η ίδια έχει κάτι μαγικό, αλλά επειδή έχει τη δύναμη να πει δυνατά αυτό που πολλοί διαισθάνονται σιωπηλά.

Η Caroline Myss έχει επηρεάσει coaches, γιατρούς, θεραπευτές, συγγραφείς, ανθρώπους της τέχνης και του στοχασμού.

Από τη Marianne Williamson μέχρι την Brene Brown και τον Joe Dispenza, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν παραδεχτεί δημόσια πως η ανάγνωση ή η ακρόασή της τους συγκλόνισε.

Σε κάθε περίπτωση, είτε κανείς συμφωνεί είτε διαφωνεί με τις θεωρήσεις της, ένα είναι βέβαιο: η Caroline Myss δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Και αυτό από μόνο του, είναι σπάνιο.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που δικαίως πολλοί την αποκαλούν «η σύγχρονη φωνή της πνευματικότητας» — όχι επειδή προσφέρει παρηγοριά, αλλά επειδή ενεργοποιεί τη συνείδηση εκεί που έχει παγώσει.

Το διήμερο workshop με θέμα Το Ιερό Εσωτερικό Δίκτυο – Επανασύνδεση με τους Αόρατους Νόμους της Ζωής, το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Leading Minds – www.leadingminds.gr – δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν 8 ώρες αυθεντικής διδασκαλίας από τη Caroline Myss, να έχουν την βιωματική εμπειρία αυτογνωσίας και πνευματικής επαφής, την μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης με ένα κοινό από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην 2ημερη συνάντηση με την Caroline Myss συμμετέχουν επιλεγμένοι Έλληνες ομιλητές σε διαφορετικές θεματικές ενότητες.

Το έργο της αποτυπώνεται σε εννέα best sellers που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες και κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. https://www.dioptra.gr/suggrafeas/caroline-myss

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Leading Minds έχει ήδη φιλοξενήσει προσωπικότητες διεθνούς κύρους όπως τον Bruce Lipton, τον οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες, αποδεικνύοντας πως το κοινό στην Ελλάδα έχει ανάγκη από αυθεντική γνώση, βάθος και μεταμορφωτικές εμπειρίες. Στην πρώτη του διοργάνωση υποδέχθηκε επίσης τον Elio D’ Anna, ιδρυτή της European School of Economics και συγγραφέα του μπεστ σέλερ βιβλίου “Η Σχολή των Θεών” και τον Arun Gandhi, εγγονό του Mahatma Gandhi, σε μια ιστορική στιγμή σύνδεσης πολιτισμών, ηθικής και πνευματικής κληρονομιάς. Μαζί τους, σημαντικοί σύγχρονοι στοχαστές και δάσκαλοι διαμόρφωσαν έναν θεσμό που συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του προσωπικού και συλλογικού διαλόγου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνίες: 22 & 23 Νοεμβρίου 2025

Τοποθεσία: Αθήνα –

Διαθέσιμη και online μετάδοση με live streaming

Γλώσσα: Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά

Προπώληση εισιτηρίων – εγγραφή – πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο www.leadingminds.gr