Η ποίηση του Μπλέικ μέσα από τη ματιά του καλλιτέχνη Χρίστου Χαλικιά

Ο Χρίστος Χαλικιάς παρουσιάζει τη νέα του μετάφραση στην εμβληματική ποιητική συλλογή του Γουίλιαμ Μπλέικ «Τίγρη, Τίγρη, Φλόγα Λάμπερη», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Όστρια.

Με σταθερό ενδιαφέρον για τα μεγάλα κλασικά κείμενα και με έμφαση στη γέφυρα ανάμεσα στο πρωτότυπο και τον σύγχρονο αναγνώστη, ο Χαλικιάς προσεγγίζει την ποίηση του Μπλέικ με ακρίβεια και ευαισθησία. Η μετάφραση επιδιώκει να διατηρήσει τη μουσικότητα, τον ρυθμό και τη μυστικιστική φλόγα του έργου, φέρνοντας ξανά στο φως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του αγγλικού ρομαντισμού.

Ο Γουίλιαμ Μπλέικ (1757–1827), ποιητής, χαράκτης και ζωγράφος, αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους θεμελιωτές του ρομαντισμού. Η ποίησή του, που ισορροπεί ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Με αυτή την έκδοση, ο Χρίστος Χαλικιάς προσκαλεί το ελληνικό κοινό να έρθει πιο κοντά στη φωνή του Μπλέικ, εκεί όπου η «Τίγρη» εξακολουθεί να καίει και να φωτίζει την παγκόσμια λογοτεχνία.