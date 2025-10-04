Η Ελλάδα στην 43η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου LIBER, στη Μαδρίτη

Η Ελλάδα συμμετέχει, δυναμικά, στην 43η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου LIBER, που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, από την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στο Hall 14.1 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου IFEMA.

Την ελληνική συμμετοχή προετοίμασε η Διεύθυνση Γραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η LIBER αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση του εκδοτικού κόσμου στην Ισπανία, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς του βιβλίου. Φέτος, αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 11.000 επαγγελματίες , 458 εκδοτικές εταιρείες και 180 δημοσιογράφους, από 51 χώρες. Τιμώμενη Χώρα είναι η Χιλή.

Στο Εθνικό Περίπτερο (14 D02) συμμετέχουν 44 Έλληνες εκδότες, πολιτιστικοί οργανισμοί και φορείς, εκ των οποίων δύο με φυσική παρουσία. Θα εκτεθούν και θα προβληθούν περισσότερα από 450 βιβλία, τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες – εκδόσεις του ΥΠΠΟ και εποπτευόμενων φορέων του, πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων, ελληνικών αλλά και ξένων που εκδίδουν μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων. Ιδιαίτερη θέση έχει το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, μέσω του οποίου παρουσιάζονται μεταφρασμένα, σε άλλες γλώσσες, βιβλία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής.

Η ελληνική παρουσία εμπλουτίζεται με μια σειρά εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της έκθεσης και σε εμβληματικά τοπόσημα της Μαδρίτης. Ειδική έμφαση θα δοθεί στον επαγγελματικό χαρακτήρα της ελληνικής συμμετοχής, με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά, η νέα πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ «Λέσχες Ανάγνωσης του Ελληνικού Βιβλίου, ανά τον κόσμο», που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο ανάγνωσης και διαλόγου για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, εκδοτικούς οίκους, καθώς και πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

7-9 Οκτωβρίου 2025 | IFEMA MADRID

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

19:00-20:00

LIBER Auditorio Sur, IFEMA

Επίσημα Εγκαίνια Έκθεσης

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

19:00-20:30

Βιβλιοπωλείο Áurea, Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 25, 28005 Madrid (Arganzuela)

«Λέσχη ανάγνωσης. Η ελληνική λογοτεχνία στο προσκήνιο»

Συμμετέχουν: Ελένη Πριοβόλου, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, Κώστας Βραχνός, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής, William González Guevara (Γουίλιαμ Γκονσάλες Γκεβάρα), ποιητής, φιλόλογος ισπανικής γραμματείας και δημοσιογράφος.

Συντονίζουν: Σίσσυ Παπαθανασίου, συγγραφέας, μεταφράστρια, Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Ηλίας Καφάογλου, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας.

Με τη συμμετοχή Ισπανών συγγραφέων και μεταφραστών

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

16:00-17:00

Έκθεση Βιβλίου LIBER / Αίθουσα Sala 14.3

Παρουσίαση των βιβλίων: Ανθολογία Ι: Ποίηση, Ανθολογία ΙΙ: Διήγημα–Νουβέλα, Ανθολογία ΙΙΙ: Ποίηση–Διήγημα–Νουβέλα: Ισπανικές εκδόσεις, Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 2023–2025.

Παρουσίαση των μεταφραστικών προγραμμάτων της Ελλάδας

Συμμετέχουν: Σίσσυ Παπαθανασίου, συγγραφέας, μεταφράστρια, Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Γρανάδας, Ηλίας Καφάογλου, επιμελητής των Ανθολογιών, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας.

17:00-18:00

Ελληνικό Περίπτερο (14 D02)

Ελληνικά Γράμματα και Γεύσεις

Κοκτέιλ

