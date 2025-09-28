«Το Σπίτι των Πνευμάτων»: Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε

Η Χιλιανο-Αμερικανίδα συγγραφέας Ιζαμπέλ Αλιέντε δήλωσε ότι έχει ήδη δει τα πρώτα επεισόδια σειράς βασισμένης στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημά της «Το Σπίτι των Πνευμάτων» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video το 2026.

Η σειρά οκτώ επεισοδίων ακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Τρουέμπα, που καλύπτει έναν αιώνα βίαιων κοινωνικών αλλαγών στη Χιλή και καταλήγει σε μια κρίση που ωθεί τον περήφανο, τυραννικό πατριάρχη και την αγαπημένη του εγγονή σε αντίθετες πλευρές της σύγκρουσης.

Κατά την επίσκεψή της στη Χιλή, η Αλιέντε εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το πρότζεκτ, εκτελεστική παραγωγός του οποίου είναι η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω αυτή τη μίνι σειρά, αν και δεν την έχω δει ολόκληρη. Έχω παρακολουθήσει μόνο τρία επεισόδια, αλλά είναι υπέροχα» είπε σε εκδήλωση με θέμα τη διασκευή της ιστορίας, στην οποία συμμετείχαν οι Φρανσίσκα Αλεγκρία, Φερνάντα Ουρεγιόλα και Αντρές Γουντ, που ανέλαβαν την επίβλεψη της σειράς.

«Στο μυαλό μου είχα το βιβλίο μου “Το Σπίτι των Πνευμάτων”, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικογένειά μου» είπε και αναφερόμενη στην ταινία του 1993 τόνισε ότι εκείνη την εποχή, κάθε κινηματογραφικό έργο με εμπορική αξία έπρεπε να είναι στα αγγλικά και με αστέρες του κινηματογράφου.

«Έτσι, η ταινία είχε όλα τα αστέρια -Μέριλ Στριπ, Τζέρεμι Άιρονς, Αντόνιο Μπαντέρας – και γυρίστηκε στα αγγλικά στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει τo άρωμα της Χιλής» πρόσθεσε.

Με πωλήσεις πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Σαντιάγο της Χιλής, η Αλιέντε έδειξε στους παρευρισκόμενους ένα απόσπασμα από την ισπανόφωνη σειρά. Νέες εικόνες αποκάλυψαν το καστ με επικεφαλής την Αλίν Κιούπενχαϊμ, τη Φερνάντα Ουρεγιόλα και τη Ρόσι Ερνάντεζ.

Με πωλήσεις περισσότερων από 70 εκατομμύρια αντίτυπων το βιβλίο «Το Σπίτι των Πνευμάτων» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα και είχε προηγουμένως διασκευαστεί σε ταινία το 1993.

Επιπλέον, το βιβλίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της Ιζαμπέλ Αλιέντε ως της πιο πολυδιαβασμένης εν ζωή συγγραφέως στην ισπανική γλώσσα.