«Ζεστά Ποτά»: Eνα βιβλίο για το θρυλικό άλμπουμ και την εποχή του

Τα Ζεστά Ποτά, το ντεμπούτο άλμπουμ των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1985. Σαράντα χρόνια μετά, μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου αναβιώνει η ιστορία του δίσκου που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι, και μαζί της αναγεννάται μια ολόκληρη εποχή.

Είναι ο δίσκος που περιέχει τα «Ρίτα Ριτάκι», «Μια βραδιά στο Λούκι», «Φάνης», «Προσωπικές οπτασίες», «Υπόγειο», «Για ένα κομμάτι ψωμί», «Γέλα πουλί μου», «Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα», «Τις Κυριακές από παιδί τις σιχαινόμουνα», «Κορίτσια της συγγνώμης».



Ένα σύνολο τραγουδιών που καθιέρωσαν με μεγάλη εμπορική απήχηση και καθολική αποδοχή την ευαίσθητη τραγουδοποιοία των Κατσιμιχαίων και έδειξαν κατόπιν τον δρόμο της μουσικής έκφρασης σε εκατοντάδες δημιουργούς.

Το βιβλίο του Σπύρου Αραβανή καταγράφει το κλίμα της εποχής που κυκλοφόρησε, συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές, παρουσιάζει δημοσιεύματα και κριτικές και πολύτιμα στοιχεία για τον δίσκο την παραγωγή του οποίου είχε αναλάβει ο Μανώλης Ρασούλης.



«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που επιτέλους βγαίνουν τα τραγούδια του Χάρη και του Πάνου, μετά από τόσα χρόνια αντιξοοτήτων και αρνήσεων. […] Η καλλιτεχνική οντότητα του Χάρη και του Πάνου είναι αυθεντικότατη, φύσει και θέσει, και τα τραγούδια τους κινούνται ολοταχώς προς τη χρυσή τομή του νεοελληνικού τραγουδιού, και είναι τόσο ανθρώπινα, που τα αισθάνομαι σαν ζεστά ποτά, μέσα σε μια ύπουλα παγωμένη νύχτα του χειμώνα. Δεν είναι απλώς ελληνικά τραγούδια. Είναι ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ που φανερώνουν ελληνικές υπάρξεις που χύνονται στη γλυκύτητα του τραγουδιού της ανθρώπινης φυλής […] ».

Από το σημείωμα του Μανώλη Ρασούλη που συνόδευε τα Ζεστά Ποτά.

Ο Σπύρος Αραβανής εργάζεται ως φιλόλογος και είναι διδάκτορας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με πολύχρονη θητεία ως μουσικός συντάκτης και συγγραφέας βιβλίων σχετικών με το ελληνικό τραγούδι. Διευθύνει την Επιθεώρηση Ποιητικής Τέχνης Ποιείν (www.poiein.gr) και έχει συγγράψει έξι λογοτεχνικά βιβλία και μελετήματα για τη μουσική, καθώς και την αυτοβιογραφική αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου, Μαλαματένια λόγια.

Το βιβλίο εντάσσεται στην ενδιαφέρουσα εκδοτική σειρά “33⅓” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, με τις ιστορίες θρυλικών άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας.