Τα βιβλία του Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών

Τo Books’ Journal, το Περιοδικό των Βιβλίων, προσκαλεί το αναγνωστικό κοινό την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 19:30, στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης και Βας. Γεωργίου Β΄17-19), για την παρουσίαση των βιβλίων του δημοσιογράφου Ηλία Κανέλλη «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα» και “Duck Soup”, τα οποία κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Η εκδήλωση είναι μια συμπαραγωγή του Books’ Journal και του Ωδείου Αθηνών. Για τα βιβλία θα μιλήσουν ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης και οι δημοσιογράφοι Σοφία Καλαμαντή και Δημήτρης Δουλγερίδης.

Πρόκειται για συνεντεύξεις στο Βοοks’ Journal, μια συλλογή από εκτενείς συνομιλίες του Ηλία Κανέλλη (σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με εκλεκτούς συνεργάτες του) με σημαντικά πρόσωπα του βιβλίου, συγγραφείς και καθηγητές Πανεπιστημίου, συνομιλίες που έλαβαν χώρα από το 2010 έως σήμερα. Οι συνεντεύξεις αυτές είναι τεκμήρια μιας αφιερωμένης ζωής, μαχητικότητας και βαθιάς γνώσης και – ταυτόχρονα – ολοκληρωμένα αφηγήματα της ζωής προσωπικοτήτων, με τις οποίες έχει νόημα η ταύτιση μαζί τους.

Ανάμεσα σε αυτούς που μιλούν είναι οι εξής:

Ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας, λεξικογράφος και, κυρίως, ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε το γλωσσικό ιδίωμα που μιλάμε, Εμμανουήλ Κριαράς

Ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας Αλέξης Πολίτης

Ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και ποιητής Νάσος Βαγενάς

Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Σταύρος Τσακυράκης

Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Γιάννης Βούλγαρης

Ο καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτρης Δημητράκος

Ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος

Ο κριτικός λογοτεχνίας (και μέγας αναθεωρητής της Αριστεράς) Δημήτρης Ραυτόπουλος

Ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς

Ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός

Η συγγραφέας και μεταφράστρια Αθηνά Κακούρη

Οι συγγραφείς Χρήστος Χωμενίδης, Αλέξης Πανσέληνος και Τάκης Θεοδωρόπουλος

Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιστορικός του νεοελληνικού διαφωτισμού Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Τέλος μιλούν ο εκδότης (και αρχιτέκτονας) Κωνσταντίνος Στάικος για τον Έρασμο, ο ποιητής Συμεών Σταμπουλού (για τον Τ. Σ. Έλιοτ) και η σοπράνο, ποιήτρια και μεταφράστρια Λένια Ζαφειροπούλου για τον Σαίξπηρ.