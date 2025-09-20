«Από ήλιο σε ήλιο»: Ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στη Σέριφο

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα τα μεταλλεία της Σερίφου πέρασαν στα χέρια του Πρώσου Εμίλ Γκρόμαν. Οι ελπίδες των νησιωτών ότι η ζωή τους θα καλυτέρευε σύντομα εξανεμίστηκαν.

Οι Γκρόμαν, πατέρας και γιος, θέλοντας να πλουτίσουν, ελαχιστοποιούν τα μέτρα ασφάλειας στις στοές των μεταλλείων, αγνοούν τους νεκρούς μέσα στις στοές, κόβουν μεροκάματα κατά βούληση και απαιτούν από τους εργάτες να δουλεύουν «Από ήλιο σε ήλιο».

Τον Αύγουστο του 1916 οι Σερφιώτες, εξαθλιωμένοι και αγαναχτισμένοι θα απαιτήσουν τα δίκια τους και η απεργία θα εξελιχθεί σε εκατόμβη.

Οι μεταλλωρύχοι θα θρηνήσουν συναδέρφους και θα δούνε τις γυναίκες, τις μάνες και τις κόρες τους να πετροβολούν αδίστακτα και να σκοτώνουν αυτούς που στάλθηκαν για να τους διαλύσουν.

Οι Σερφιώτισσες, αυτές οι ταπεινές και καταπιεσμένες γυναίκες, θα μετατραπούν σε ηρωίδες της ιστορίας.

Μετά την απεργία των Σερφιωτών μεταλλωρύχων θα θεσπιστεί το οκτάωρο εργασίας μέσα στις στοές σε όλα τα μεταλλεία της Ελλάδας.

Με αφετηρία την ιστορική απεργία η Μαίρη Κόντζογλου συνέγραψε ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στη Σέριφο, μιλάει για την άγρια ομορφιά του τόπου που διαμορφώνει ανθρώπους λεύτερους και ηρωικούς, για τη δύσκολη ζωή στο νησί, τη θέση της γυναίκας και τον αγώνα τους για μια καλύτερη ζωή.

Η Κατερινέτα, ο Ζαννής Κονόμος, η Κλάρα και η Λόττε, οι Γκρόμαν πατέρας και γιός, ο Περσέας και η Ανδρομέδα, ο Δρακούλης και η Ταξιαρχούλα, ο Κώνσταντης και ο Θεόφιλος Σπέρας, ο αδελφός Ιγνάτιος και ο Κωνσταντίνος Καβάφης σας προσκαλούν σε ένα χορταστικό λογοτεχνικό ταξίδι που ξεκινάει από την απόκοσμη Σέριφο, ταξιδεύει στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, κάνει μακροβούτι στη μυθολογία και αναδύεται στις γαλάζιες ακτές του νησιού να στεφανώσει όσους τολμούν να παλεύουν και να αγαπούν.

Η διλογία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο» ‘ζωντανεύει’ σε μια παραγωγή της ΕΡΤ, μιας σειράς εξήντα επεισοδίων με εκλεκτούς συντελεστές.