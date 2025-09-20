Logo Image

«Από ήλιο σε ήλιο»: Ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στη Σέριφο

Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Η συγγραφέας αφηγείται την ιστορία των μεταλλωρύχων της Σερίφου του 19ου -20ου αιώνα, οι άθλιες συνθήκες εργασίας των οποίων και η εκμετάλλευσή τους από την ιδιοκτήτρια εταιρεία των μεταλλείων, οδήγησε στη ματωμένη απεργία τους το 1916

Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα τα μεταλλεία της Σερίφου πέρασαν στα χέρια του Πρώσου Εμίλ Γκρόμαν. Οι ελπίδες των νησιωτών ότι η ζωή τους θα καλυτέρευε σύντομα εξανεμίστηκαν.

Οι Γκρόμαν, πατέρας και γιος, θέλοντας να πλουτίσουν, ελαχιστοποιούν τα μέτρα ασφάλειας στις στοές των μεταλλείων, αγνοούν  τους νεκρούς μέσα στις στοές, κόβουν μεροκάματα κατά βούληση και απαιτούν από τους εργάτες να δουλεύουν «Από ήλιο σε ήλιο».

Τον Αύγουστο του 1916 οι  Σερφιώτες, εξαθλιωμένοι και αγαναχτισμένοι θα απαιτήσουν τα δίκια τους και η  απεργία θα εξελιχθεί σε εκατόμβη.

Με τα βιβλία «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος», η αγαπημένη συγγραφέας χιλιάδων αναγνωστών μάς μεταφέρει στη Σέριφο στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ιστορική «ματωμένη απεργία της Σερίφου» μπαίνει κάτω από το συγγραφικό μικροσκόπιο της Μαίρης Κόντζογλου, που με τον μοναδικό της τρόπο συνθέτει ένα θεσπέσιο έργο για έναν μεγάλο αγώνα και μια αγάπη στον τόπο που γέννησε θεούς και ήρωες.

Οι μεταλλωρύχοι θα θρηνήσουν συναδέρφους και θα δούνε τις γυναίκες, τις μάνες και τις κόρες τους να πετροβολούν αδίστακτα και να σκοτώνουν αυτούς που στάλθηκαν για να τους διαλύσουν.

Οι Σερφιώτισσες, αυτές οι ταπεινές και καταπιεσμένες γυναίκες, θα μετατραπούν σε ηρωίδες της ιστορίας.

Μετά την απεργία των Σερφιωτών  μεταλλωρύχων  θα θεσπιστεί το οκτάωρο εργασίας μέσα στις στοές σε όλα τα μεταλλεία της Ελλάδας.

Μαίρη Κόντζογλου

Με αφετηρία την ιστορική απεργία η Μαίρη Κόντζογλου συνέγραψε ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στη Σέριφο, μιλάει για την άγρια ομορφιά του τόπου που διαμορφώνει ανθρώπους λεύτερους και ηρωικούς, για τη δύσκολη ζωή στο νησί, τη θέση της γυναίκας και τον αγώνα τους για μια καλύτερη ζωή.

Η Κατερινέτα, ο Ζαννής Κονόμος, η Κλάρα και η Λόττε, οι Γκρόμαν πατέρας και γιός, ο Περσέας και η Ανδρομέδα, ο Δρακούλης και η Ταξιαρχούλα, ο Κώνσταντης και ο Θεόφιλος Σπέρας, ο αδελφός Ιγνάτιος και ο Κωνσταντίνος Καβάφης σας προσκαλούν σε ένα χορταστικό λογοτεχνικό ταξίδι που ξεκινάει από την απόκοσμη Σέριφο, ταξιδεύει στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, κάνει μακροβούτι στη μυθολογία και αναδύεται στις γαλάζιες ακτές του νησιού να στεφανώσει όσους τολμούν να παλεύουν και να αγαπούν.

Η διλογία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο» ‘ζωντανεύει’  σε μια παραγωγή της ΕΡΤ, μιας σειράς εξήντα επεισοδίων με εκλεκτούς συντελεστές.

