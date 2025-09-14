«Το Νόμισμα» και «Αυλακιές»: Ο Γιώργος Δουατζής επιστρέφει με δύο νέα πεζογραφήματα

Δύο νέα πεζογραφήματα του Γιώργου Δουατζή υπό τους τίτλους «Το νόμισμα» και «Αυλακιές» κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Στίξις και Μικρή Στίξις αντιστοίχως.

«Το νόμισμα» περιλαμβάνει είκοσι ένα διηγήματα –εκ των οποίων ορισμένα είχαν εκδοθεί το 2014 (Η άλλη λέξη, Γαβριηλίδης)– και αρκετά σε ηλεκτρονικά και έντυπα λογοτεχνικά περιοδικά.

Οι «Αυλακιές» περιλαμβάνουν δεκατρία κείμενα, τα οποία γράφτηκαν και διαβάζονται απνευστί, δοκιμιακής υφής που κεντρίζουν ποικιλόμορφα τον αναγνώστη.

Για τα διηγήματα του Γ. Δουατζή είχαν γράψει μεταξύ άλλων:

Τα διηγήματα του Γ. Δουατζή έχουν μια σημαντική πρωτοτυπία, είναι η καινούρια πρόταση στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι.

Απόστολος Μπενάτσης, καθηγητής Λογοτεχνίας, πανεπ. Ιωαννίνων

Έχει σημασία το ήθος υπαινίσσεται ο συγγραφέας. Τα διηγήματα του Γιώργου Δουατζή είναι αποτέλεσμα τριών συστατικών: ταλέντο, γνώση, εμπειρία.

Σταύρος Σταμπόγλης, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας

Η συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Δουατζή, είναι μια συλλογή περισυλλογής: πρισματική, καλειδοσκοπική, παιγνιώδης, λυγμική και προκλητική.

Διονύσης Μαρίνος, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας

*

Γιώργος Δουατζής

Το νόμισμα, και άλλες ιστορίες

Σελίδες: 222

Σχήμα: 13 X 20,5

ISBN: 978-618-5595-27-2

Τιμή: 12,72 €

*

Γιώργος Δουατζής

Αυλακιές

Σελίδες: 104

Σχήμα: 12 X 17

ISBN: 978-618-5595-28-9

Τιμή: 10,60 €

