«Αγέραστος Ρόζα»: Εξερεύνηση της θηλυκότητας, του ερωτισμού, του πένθους και της αναγέννησης

Η Γεωργία Καλαφάτη, γνωστή στο ευρύ κοινό ως Sugahspank, παρουσιάζει την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Η Αγέραστος Ρόζα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΩ.

Η συλλογή αποτελεί μια βαθιά προσωπική κατάθεση, συνδυάζοντας την ένταση της μουσικής της ερμηνείας με τη λυρικότητα της ποίησης.

Η «Αγέραστος Ρόζα» δεν είναι απλώς μια ποιητική συλλογή, αλλά μια εξερεύνηση της θηλυκότητας, του ερωτισμού, του πένθους και της αναγέννησης. Μέσα από τις σελίδες της, η Καλαφάτη μεταμορφώνει τον πόνο της απώλειας του έρωτα αλλά και της μητέρας της σε τέχνη, προσφέροντας στον αναγνώστη μια εμπειρία βαθιάς ενσυναίσθησης και σύνδεσης. Η ίδια περιγράφει τη Ρόζα ως σύμβολο του θείου έρωτα, της αντίστασης και της γυναικείας ενέργειας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αγάπης και της δημιουργίας ως αντίδοτο στη φθορά και τον θάνατο.

Η συλλογή συνοδεύεται από ένα QR code που οδηγεί στο πρώτο ελληνόφωνο τραγούδι της Sugahspank, μελοποιημένο ποίημα από το βιβλίο, σε παραγωγή της Nalyssa Green, ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ ποίησης και μουσικής.

Το εξώφυλλο, εικαστικό έργο της ίδιας της Καλαφάτη, καθώς και τα σχέδια του Άλεξ Φατή που κοσμούν τις σελίδες, προσδίδουν μια επιπλέον διάσταση στην μοναδική αισθητική της συλλογής. Την επιμέλεια της συλλογής υπογράφει η Γεωργία Δρακάκη,

«Η Αγέραστος Ρόζα» είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και αποτελεί μια πρόσκληση για τον αναγνώστη να εξερευνήσει τα βάθη της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τον ποιητικό λόγο της Sugahspank, που απέδειξε με τον πιο τρυφερό και άγριο τρόπο πως δεν είναι μόνο η βαθιά, soul φωνή της το μέσον της να εκφράσει όσα νιώθει και σκέφτεται.