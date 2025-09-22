Το «πολύ αργά» έρχεται πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε

Η γιαγιά της Κλεμάνς πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Απελπισμένη, η Κλεμάνς αποφασίζει να την απαγάγει από το γηροκομείο και να την πάει εκεί που πιστεύει πως ήταν το σπίτι της παιδικής της ηλικίας. Μια απόδραση, μια αποστολή, μια περιπλάνηση, μια ευκαιρία να ξαναβρεθούν… Ή μήπως ένα στερνό αντίο;

Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πάσχουν από διαταραχές μνήμης που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, τόσο για τους ίδιους όσο και για το περιβάλλον τους. «Ποιος είσαι;», «πού βρίσκομαι;» και «ξεχνάω», είναι λίγες μόνο από τις φράσεις που μπορούν να γκρεμίσουν ολόκληρη την πραγματικότητά μας όταν ειπωθούν από ένα κοντινό μας πρόσωπο.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Alix Garin παρουσιάζει το πρώτο της κόμικς με το Μη Με Λησμόνει. Νικήτρια του βραβείου Νέων Ταλέντων στο φεστιβάλ «Quai des bulles» στο Saint-Malo το 2017, στο έργο αυτό η συγγραφέας άντλησε έμπνευση από την δική της οικογενειακή εμπειρία, καθώς η γιαγιά της υπέφερε από αυτή τη σοβαρή διαταραχή, για να διηγηθεί αυτή την κατακόρυφη πτώση, χρωματίζοντάς τη με τρυφερότητα και λεπτεπίλεπτο χιούμορ. Ένα έργο που μας υπενθυμίζει πως η άνοια είναι μία σκληρή διαταραχή χωρίς διακρίσεις, και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε δίπλα στους αγαπημένους μας ανθρώπους όσο αυτοί μας έχουν ανάγκη. Ένα graphic novel που συγκλόνισε τη γαλλοβελγική σκηνή των κόμικς και έχει ήδη αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες αναγνωστών διεθνώς.

Διακρίσεις:

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς Babelio 2021

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς Victor Rossel 2021

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς FNAC 2021

Βραβείο France Culture Φοιτητών 2021

Βραβείο Κόμικς Des élèves d’Auch 2021

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.mikrosiros.gr/mi-me-lismonei

Σενάριο – Σχέδιο: Alix Garin

Είδος: Δράμα, κοινωνικό | Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Σελίδες: 228 | Σχήμα: 17Χ24 εκ. | Χρώμα: Έγχρωμο

