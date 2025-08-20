«Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Με τη ματιά ενός Έλληνα» – Το βιβλίο του Μιχάλη Ψύλου παρουσιάστηκε στη Λίμνη Ευβοίας

Στην κατάμεστη από κόσμο, πλατεία Ηρώων στη Λίμνη Ευβοίας έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Ψύλου «Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: με τη ματιά ενός Έλληνα».

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων: ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου, ο πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή ,Κώστας Μαρκόπουλος, ο Λιμενάρχης Αιδηψού, Σωτήρης Δανίκας και εκπρόσωποι φορέων και τοπικών συλλόγων

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει το βιβλίο στην κατανόηση των εξελίξεων στα Ελληνοτουρκικά. Ευχαριστώντας τον Μιχάλη Ψύλο που επέλεξε το δήμο για την παρουσίαση του βιβλίου, υπενθύμισε ότι μεγάλος αριθμός δημοτών, είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, υπογράμμισε ότι το βιβλίο παρέχει σημαντική γνώση και δίνει το στίγμα των εξελίξεων που επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο χώρων, χαρακτηρίζοντάς το χρήσιμο σε κάθε Έλληνα.

Ο βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Συμεών Κεδίκογλου υποστήριξε από την πλευρά του ότι η πολιτική των ήρεμων νερών, κάνει το πρόβλημα χειρότερο. Ο ίδιος επεσήμανε ότι την ώρα που η κυβέρνηση ακολουθεί κατευναστική πολιτική, η Τουρκία εντείνει την επιθετικότητά της.

Η παρουσίαση του βιβλίου

Ένα εξαιρετικό πάνελ -ο πρέσβης Ευστάθιος Δάρας, ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, Σάββας Καλεντερίδης και ο Λυκειάρχης Λίμνης, δρ. Γιάννης Παλάντζας – «ξεδίπλωσαν» τις 400 σελίδες του βιβλίου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής, Σταμάτης Ζησίμου.

Ο πρέσβης Ευστάθιος Δάρας παίρνοντας πρώτος τον λόγο, σημείωσε ότι η γεωπολιτική αστάθεια που στις μέρες μας είναι πλέον εμφανής, δελεάζει την Τουρκία και την παρασύρει σε ενέργειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, ενός δόγματος που δεν είναι κάτι νέο, άλλα αποτελεί την πάγια τουρκική πολιτική της ανάκτησης της επιρροής σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες που στο παρελθόν ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ειδικότερα προς τον ελληνικό χώρο, ελλαδικό και κυπριακό, οι προκλήσεις είναι πολλές και άκρως ανησυχητικές και ανέφερε ενδεικτικά ορισμένες από αυτές:

Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο

Τα γεγονότα στην Κάσο,

Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο

Την απόπειρα Ερντογάν να «λύσει» το Κυπριακό παραβιάζοντας τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, με την απαράδεκτη ιδέα των «δύο κρατών»

Οι κινήσεις Ερντογάν-σύμφωνα με τον κ. Δάρα- καταδεικνύουν ότι ο Ελληνισμός βρίσκεται ενώπιον πραγματικού κινδύνου συρρίκνωσης και υπαγωγής σε καθεστώς Φινλανδοποίησης., προσθέτοντας ότι τα νερά στο Αιγαίο, κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι. Η υποχωρητικότητα δεν εξευμενίζει τον επιτιθέμενο, αλλά αντίθετα του εμπεδώνει την εντύπωση ότι ο αντίπαλος είναι αδύναμος και η λεία είναι εύκολη.

Τα μεγάλα εθνικά θέματα δυστυχώς δεν επιλύονται με χαμόγελα και εναγκαλισμούς και υποκλίσεις, ούτε με ψευδαισθήσεις και λόγια εντυπωσιασμού. Χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού ώστε με ομοψυχία και αταλάντευτη αποφασιστικότητα να διαφυλαχθούν τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα έστω και αν η υπεράσπισή τους, απαιτεί θυσίες, κατέληξε ο κ. Δάρας.

Ο Σάββας Καλεντερίδης

Παίρνοντας το λόγο ο Σάββας Καλεντερίδης, διεθνολόγος – στρατιωτικός αναλυτής, ο οποίος έχει εντρυφήσει στα ελληνοτουρκικά και έχει παρακολουθήσει στενά την πορεία του Ερντογάν, μίλησε για ένα βιβλίο που -όπως είπε-παρέχει γνώση και είναι διδακτικό. Είναι ένα βιβλίο, έντιμο και αντικειμενικό.

Πέραν αυτού ο κ. Καλεντερίδης σημείωσε καθώς το βιβλίο παρέχει γνώση, είναι χρήσιμο για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής.

Μάλιστα, ειδικά προς το κεφάλαιο για το κουρδικό με τίτλο «οι κουρδικές πιρουέτες του Ερντογάν» χαρακτήρισε τον Μιχάλη Ψύλο προφητικό, καθώς όσα προέβλεψε για το συγκεκριμένο θέμα (σ.σ. είχε εκδοθεί ήδη το βιβλίο), υλοποιήθηκαν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως προς τις πρακτικές του Ερντογάν, επεσήμανε ότι χρησιμοποιεί το πολιτικό Ισλάμ για την εξουσία του, υπογραμμίζοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να κάνει τα πάντα για να παραμείνει σε αυτή (εξουσία).

«Μεγάλες ιδέες»

Ο Γιάννης Παλάτζας, λυκειάρχης Λίμνης και συγγραφέας, υπογράμμισε ότι αν επιβιώνουμε ως σήμερα χώρα το οφείλουμε στο ότι ο Έλληνας μέσα στην ιστορική του διαδρομή έχει ζήσει με μεγάλες Ιδέες. Είχε στον Αρχαίο κόσμο την Πολιτεία του, στο Βυζάντιο το Θεολογικό του Πιστεύω, στην Τουρκοκρατία τη δημοκρατικότητα των Κοινοτήτων του. Το 1821 την Εθνική του παλιγγενεσία . Αργότερα την Μεγάλη Ιδέα της απελευθέρωσης των αλύτρωτων περιοχών, η οποία υλοποιήθηκε με τους Βαλκανικούς Πολέμους, την Εθνική Αντίσταση στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το γκρέμισμα της Χούντας των Συνταγματαρχών και την ίδρυση της 3ης Δημοκρατίας στη χώρα μας γνωστής και ως Μεταπολίτευση. «Έχουμε δηλαδή έναν λαό που διαχρονικά είχε ένα μεγάλο Πιστεύω. Σήμερα δεν έχει τίποτα. Αυτό το ότι δεν έχει τίποτα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που διαπερνά την σύγχρονη ελληνική κοινωνία, την Παιδεία και την Πολιτεία μας. Πάψαμε να δουλεύουμε πάνω σε Μεγάλες Ιδέες, όπως στην ανάγκη διατήρησης της γλώσσας μας, στην κατανόηση της ιστορίας μας, στην αναζήτηση της χαμένης μας Παιδείας και της θέσης μας στον ιδιαίτερα ταραγμένο σύγχρονο κόσμο, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Λυκειάρχης Λίμνης και πρόσθεσε: «Σε αυτήν την έλλειψη οράματος πρέπει να αντισταθούμε. Ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί να ζει χωρίς μεγάλες Ιδέες. Αν δεν το πράξουμε ο λαός μας ή θα εξαφανιστεί ή θα είναι ένας λαός συρρικνωμένος, μετέωρος στις διεθνείς εξελίξεις, ανήμπορος να αντιδράσει στις προκλήσεις του δυναμικά μεταβαλλόμενου σύγχρονου κόσμου, κατέληξε ο κ. Παλάντζας.

Ο συγγραφέας

Φανερά συγκινημένος από την παρουσία των δημοτών που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Λίμνης, ο συγγραφέας και διευθυντής της ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής, Μιχάλης Ψύλος τόνισε την ανάγκη της συναίνεσης και συνεννόησης, αλλά με άξονα τις εθνικές κόκκινες γραμμές, στην εξωτερική πολιτική. Ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ευρύτερη γειτονιά μας, όπου η Τουρκία προβάλει προκλητικές θέσεις, αμφισβητεί το διεθνές και το ναυτικό δίκαιο, ακολουθώντας μια αναθεωρητική, νέο-Οθωμανική εξωτερική πολιτική. «Αφιέρωσα το βιβλίο σε δυο γενιές-στους παππούδες και στα εγγόνια μου» είπε ο Μιχάλης Ψύλος: «Στους παππούδες μου γιατί ενώ ζούσαν ειρηνικά στη Σμύρνη και το Αϊβαλί, ξεριζώθηκαν στην καταστροφή του ‘22. Μια εθνική τραγωδία που δεν θέλω να ζήσουν τα τρία εγγόνια μου -ο Γιώργος, η Χαρά και η Ανθή- έστω και κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, σήμερα».

Οι δύο λαοί -ο Ελληνικός και ο Τουρκικός- δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και δεν πρέπει να παρασύρονται από ακραίες εθνικιστικές κορώνες, αλλά να αγωνιστούν για την εδραίωση της ειρήνης στο Αιγαίο με μοναδικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Ένα διεθνές δίκαιο που τείνει να καταπατηθεί πάντως με βάση τη «λογική του ισχυρού» στη νέα «μεγάλη γεωπολιτική σκακιέρα» από την ανιστόρητη ,αναθεωρητικά πολιτική της Άγκυρας. Μια πολιτική που δεν αντιμετωπίζεται με κατευνασμό και υποχωρήσεις, για πρόσκαιρα ήρεμα νερά», κατέληξε ο Μιχάλης Ψύλος.



Σταμάτης Ζησίμου