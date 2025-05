Οι εκδόσεις Ιωλκός προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Το ποίημα λέει καλημέρα» του Γιώργου-‘Ικαρου Μπαμπασάκη, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025 στις 20:30, στο Mingus CavaBar (Σκουφά 52, 10672, Αθήνα). Συμμετέχουν: Χλόη Ακριθάκη, Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης και όλοι οι παρευρισκόμενοι!

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Καθόμουν στο κυψελιώτικο μπαλκονάκι μου κι αγνάντευα τη λατρεμένη Αίγινα λουσμένος στην αιθρία μιας αλκυονίδας μέρας στις αρχές του 2024 και μου ήρθαν σαν φιλμ στην οθόνη του μυαλού μου εικόνες και διαθέσεις και θραύσματα από διαβάσματα και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα και σχεδόν όλος μου ο βίος, και αναλογιζόμουν πόσο αδυσώπητα κυλάνε τα δευτερόλεπτα και πόσο απειλητική είναι της φθοράς η σκιά, κι άκουσα τον Bob Dylan να μου τραγουδάει “Time is a jet plane” και τον Guy Debord να μιλάει για το βουητό του καταρράκτη του χρόνου, και τον Ralph Rumney να υποτονθορύζει “tempus passes but does not yet fugit” και καταπιάστηκα με τη φαινομενολογία της συνείδησης του εσωτερικού χρόνου και πήρα να σκέφτομαι πώς δύναμαι να βάλω τρικλοποδιές στην απειλητική επέλαση των γηρατειών και στρώθηκα και συνέθεσα ένα μακρινάρι και του έδωσα τον τίτλο Το ποίημα λέει καλημέρα, γιατί αισθάνθηκα ότι είχε έρθει στο μπαλκονάκι ένα Ποίημα και με καλημέριζε και μου έλεγε Γράψε με, Ίκαρε, γράψε με!

Όταν το ολοκλήρωσα, το διάβασα στην ποιήτρια Καλλιόπη Αλεξιάδου (στην οποία είναι αφιερωμένο) και στην εικαστικό Χλόη Ακριθάκη, η οποία προσφέρθηκε να το εικονογραφήσει — μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι η Χλόη (θυμίζω: θυγατέρα του μέγιστου Αλέξη Ακριθάκη) ενώ έχει ήδη διακριθεί ως φωτογράφος τέχνης, δεν είχε ποτέ έως τώρα εκτεθεί ως ζωγράφος, οπότε με το έργο αυτό, που την κυκλοφορία του ανέλαβαν οι βραβευμένες και ιστορικές εκδόσεις Ιωλκός, έχουμε και μια πρωτιά!».

Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1960. Είναι ποιητής, μεταφραστής και συγγραφέας. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου, και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld, στη Γερμανία. Συνεργάστηκε με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία για δέκα χρόνια, ενώ διατήρησε τη Στἠλη του Βιβλίου στα free-press Lifo και City Press. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, άρχισε να ζει ελεύθερα και όχι δίχως περιπέτειες στην Αθήνα, να γράφει σε έντυπα, όπως το Ιδεοδρόμιο του Λεωνίδα Χρηστάκη, η Χιονάτη του Βαγγέλη Κοτρώνη, η Οδός Πανός, ο Ήχος, το Κάππα, η Λέξη, η Πολιορκία, το Δέντρο, και να συνθέτει ποιήματα και πεζογραφήματα. Ο τρόπος ζωής του τον οδήγησε στη συστηματική μελέτη των λεγόμενων «ιστορικών πρωτοποριών» (Φουτουρισμός, Dada, Υπερρεαλισμός), των Beat ποιητών και συγγραφέων, καθώς και του ρεύματος για την «υπέρβαση και την πραγμάτωση της Τέχνης» (Cobra, Λεττριστές, Καταστασιακοί). Καρπός αυτών των αναζητήσεών του είναι τα πολυσυζητημένα του βιβλία για τον William S. Burroughs, για την Internationale Situationniste, για τον Guy Debord, για τον Μάη του ’68. Εργάστηκε στην ελληνική ραδιοφωνία (Δεύτερο Πρόγραμμα, ΕΡΑ 4, Εν Λευκώ, Στο Κόκκινο, Κανάλι 1, και 24/7). Ίδρυσε και διηύθυνε την επιθεώρηση Propaganda και το Εγχείρημα Κορέκτ όπου δημοσιεύτηκαν κρίσιμα κείμενα για την πολιτική και την κουλτούρα των καιρών μας. Πολυπράγμων και πάντα ανήσυχος, δεν έπαψε να προτιμά τις συλλογικές δραστηριότητες, να βρίσκει συνενόχους στο παιχνίδι της ζωής και στη ζωή του παιχνιδιού, να επιζητεί διαρκώς την περιπέτεια της ποίησης και την ποίηση της περιπέτειας. Οι εμπειρίες του τον ώθησαν στη σύνθεση αυτοβιογραφικών κειμένων, όπου συνδυάζεται αρμονικά μια εμπρηστική λογοτεχνικότητα με έναν μεστό δοκιμιακό λόγο. Όπως λέει συχνά, δρα και γράφει «με καρδιά από φλόγα και με μυαλό από πάγο». Από τις εκδόσεις Εστία κυκλοφορεί το έργο του Τριλογία του Χάους (Διασυρμός, Αγάπη/Love, Πάρκο), και από τις εκδόσεις νήσος το μυθιστόρημά του Η Κοκό στην Κοπεγχάγη. Στη Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης 2018 (George Saunders, Λήθη και Λίνκολν, εκδ. Ίκαρος). Στη Βραχεία Λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας 2021 (Η Κοκό στην Κοπεγχάγη, εκδ. νήσος). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

• Σχήμα: 17×24 εκ. • Σελίδες: 48 • Έτος έκδοσης: 2025 • Τιμή: 10,00 ευρώ

• Θεματολογία: Ανθρώπινη ύπαρξη, Εμπειρίες, Στιγμές, Βιώματα, Εσωτερικός Χρόνος

• ΙSBN: 978-960-640-262-3

