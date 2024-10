«Harry Potter»: Η επερχόμενη τηλεοπτική σειρά θα εμβαθύνει περισσότερο στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ

Μιλώντας στο Variety κατά τη διάρκεια της πρώτη μέρας της έκθεσης Mipcom στις Κάννες, η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. TV Group, Τσάννινγκ Ντάνγκεϊ, δήλωσε ότι «το τηλεοπτικό πρότζεκτ προχωράει και μάλιστα πηγαίνει αρκετά καλά».

Warner Bros. is making a "Harry Potter" TV series because it's an "opportunity to get to explore [the books] a little bit more in-depth that you can in just a two-hour film."

“Casting calls have opened in the U.K. and Ireland," says Channing Dungey.https://t.co/YPtFykUmHF

— Variety (@Variety) October 21, 2024