Πέθανε η Ιρλανδή συγγραφέας Έντνα Ο’ Μπράιαν

Η Ιρλανδή συγγραφέας Έντνα Ο’ Μπράιαν, γνωστή για το επαναστατικό και φεμινιστικό λογοτεχνικό της έργο, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η εκπρόσωπός της και ο εκδοτικός Οίκος της.

Η Έντνα Ο’ Μπράιαν πέθανε “ήσυχα το Σάββατο 27 Ιουλίου έπειτα από μακρά ασθένεια”, σύμφωνα με μήνυμα της εκπροσώπου της Καρολάιν Μισέλ και του εκδότη της, Faber, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του τελευταίου στην πλατφόρμα X.

“Η Έντνα Ο’ Μπράιαν ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγγραφείς της εποχής μας”, “έφερε επανάσταση στην ιρλανδική λογοτεχνία, σκιαγραφώντας τη ζωή των γυναικών και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης σε μια πεζογραφία που ήταν φωτεινή και απλή, και η οποία είχε βαθιά επίδραση σε τόσους συγγραφείς που την ακολούθησαν”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

It is with great sadness that Caroline Michel at PFD and Faber announce the death of beloved author Edna O’Brien. She died peacefully on Saturday 27 July after a long illness. Our thoughts are with her family and friends, in particular her sons Marcus and Carlo. The family has… pic.twitter.com/mU2z5BsZiC

