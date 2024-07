Μυθιστόρημα: «Τα κάνιστρα με τα καλοκαίρια» από τη Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου

«Τα κάνιστρα με τα καλοκαίρια» είναι ο τίτλος του του νέου μυθιστορήματος της Γκρέτας Χριστοφιλοπούλου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ύδωρ – ‘Όμιλος Πολιτισμού.

Ο μυθιστορηματικός καμβάς του έργου αποτελεί σύντηξη επινενοημένων χαρακτήρων και ιστορικής πραγματικότητας. Πρόσωπα και γεγονότα επηρεάζονται από το εκρηκτικό ιστορικό, κοινωνικό και ιδεολογικό αμάλγαμα της δεκαετίας του ’60 και συναιρούνται στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης.

Οι ήρωες κινούνται άλλοτε στα στενά, ασφυκτικά πλαίσια της ελληνικής επαρχίας και άλλοτε στην Αθήνα. Συνδέονται με ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων που οδηγούν σε ιερές φιλίες, τραυματικά αδιέξοδα, καταδικασμένους ή ευτυχείς γάμους, επουλωμένες ή ανοιχτές πληγές, σε προσωπικά αδιέξοδα και ματαιωμένα όνειρα, καταστροφικούς ή εξαίσιους έρωτες και τέλος στη λύτρωση με την έννοια της αρχαίας τραγωδίας.

Η συγκλονιστική μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης αναδύεται μέσα στην αφηγηματική ροή με συγκίνηση και χιούμορ, καθιστώντας τον αναγνώστη μάρτυρα και συνοδοιπόρο, καθώς παρακολουθεί τη δυναμική λειτουργία ενός πολυεπίπεδου έργου. Η πρωτοπρόσωπη ιστόρηση εναλλάσσεται με εσωτερικούς μονόλογους και εκτενείς διαλόγους, όταν οι πρωταγωνιστές αποκτούν φωνή και εξωτερικεύουν χωρίς μεσολάβηση σκέψεις και συναισθήματα, παρεμβαίνοντας δυναμικά στην αφήγηση.

Η οπτική γωνία αλλάζει καθώς φωτίζεται ο κόσμος των ηρώων που αντενεργούν στα συνταρακτικά γεγονότα, τα οποία ξεσπούν στον μακρόκοσμο ή τον μικρόκοσμό τους. Οι γυναίκες, δυναμικά παρούσες ή εκκωφαντικά απούσες, θύτες ή θύματα, χαρακτήρες πολυδιάστατοι, χωρίς παρωπίδες ή εμμονές στα στερεότυπα, αποκαλύπτονται μέσα από ρεαλιστικές περιγραφές χωρίς διάθεση αγιοποίησης. Η συγγραφέας εξετάζει τις στρεβλώσεις της ελληνικής πραγματικότητας, τις παραμορφώσεις του καθωσπρεπισμού και τις εγκιβωτισμένες γυναίκες που υπακούουν τυφλά σε επιβεβλημένους εξαναγκασμούς, προκειμένου να είναι κοινωνικά αποδεκτές.

Η αθωότητα συνυπάρχει με την υποκρισία και η σαγήνη του έρωτα με τον εφιάλτη και τον θάνατο, αντισταθμίζοντας το άδικο και επανορθώνοντας τα κακώς κείμενα. Στο μεταίχμιο του παλαιού και του νέου κόσμου, με φόντο μια τυπική ελληνική λουτρόπολη, ένα κοριτσάκι δίνει τον λόγο στους ενήλικες για να αποκαλύψουν κρυμμένες σκέψεις, συναισθήματα, πάθη, οράματα, ψευδαισθήσεις, υποφώσκουσες επιθυμίες, προκαταλήψεις και ένοχα μυστικά στις σελίδες ενός συναρπαστικού αφηγήματος.

Η συγγραφέας

Η Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου είναι δημοσιογράφος, μέλος της ΕΣΗΕΑ, εξειδικευμένη στο οικονομικό ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Λονδίνο και στη συνέχεια απέκτησε Master στον τομέα του Shipping Management.

Ασχολήθηκε αρχικά με το επιχειρηματικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Κέρδος» και στη συνέχεια εργάσθηκε ως ναυτιλιακή συντάκτης στην εφημερίδα «Εξπρές», στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»» και την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», ενώ παράλληλα αρθρογραφεί για πολιτιστικά θέματα σε εφημερίδες και περιοδικά.

Από το 1986 μέχρι το κλείσιμο της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013 ήταν υπεύθυνη του ναυτιλιακού ρεπορτάζ στη ΝΕΤ 105,8, ενώ παρουσίασε στη τηλεόραση της ΝΕΤ τη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι κυρίαρχοι των θαλασσών», με σημείο αναφοράς το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Διεθνούς οργάνωσης Women’s International in Shipping and Trading Association, Επίτιμο Μέλος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά, καθώς και του Greek Children Found – New York Memorial Cancer Center.

Το 2005 εξέδωσε μια εμπεριστατωμένη πολιτιστική μελέτη, με τίτλο «Στου κύκλου τα γυρίσματα», ξετυλίγοντας ήθη, έθιμα, λαϊκές παραδόσεις και δοξασίες. Το βιβλίο αποδεικνύει ότι εκείνοι που ταξίδεψαν στη γη των Μακάρων, δεν πήραν ζηλότυπα μαζί τους τις μνήμες και τις παραδόσεις τους. Αντιθέτως, τις διέσωσαν στον χρόνο και φρόντισαν να μας κληροδοτήσουν αυτούσιες τις πολυποίκιλες εκφράσεις της λατρείας τους, μεταμφιεσμένες πλέον σε χριστιανικές συνήθειες.

Το 2010 εκδίδεται το ιστορικό μυθιστόρημα «Το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη», βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα, καθώς αφορμή για τη συγγραφή αποτέλεσε αρχαίο κείμενο με χαμένες πραγματείες του Αρχιμήδη. Το Παλίμψηστο εισέπνεε για αιώνες τις δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις από λιβανωτά και κεριά σε ένα μοναστήρι χαμένο στην έρημο της Ιουδαίας, περισώθηκε από αδιευκρίνιστο αριθμό τοπικών πολεμικών συρράξεων και δύο Παγκόσμιους Πολέμους, επιβίωσε από έναν ισχυρό σεισμό και μια πυρκαγιά, και περιπλανήθηκε μέσα σε δισάκια μοναχών, ληστών και κλεπταποδόχων σε Ανατολή και Δύση. Η πορεία του στον χρόνο δίνει τη δυνατότητα στη συγγραφέα να περιπλανηθεί στις εσχατιές της Ιστορίας, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των γεγονότων.

Το επόμενο μυθιστόρημά της με τίτλο «Εφαπτόμενες ζωές» εξελίσσεται σε χρόνια συναρπαστικά και σκληρά, ποτισμένα με την αρμύρα της θάλασσας και την αψιά μυρωδιά που απόθεσε πάνω τους το μπαρούτι. Θρυλικοί θαλασσοπόροι χαράζουν τη ζωή τους σε ναυτικά ημερολόγια και σε γράμματα σφραγισμένα με ισπανικό κηρό. Η ζωή, ο θάνατος αλλά και ο έρωτας παίζουν μεγαλοφυή παιχνίδια στις γενιές της οικογένειας των Μπουονοντίο, που θα δοκιμαστούν στη λυδία λίθο της Ελληνικής Επανάστασης, των βαλκανικών συρράξεων και των παγκόσμιων πολέμων, αποδεικνύοντας ότι η φράση που κοσμούσε το οικόσημό τους ήταν πάντοτε εν ισχύ, καθώς «κλυδωνίζονται, αλλά δε βυθίζονται».