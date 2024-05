Πώς λειτουργεί η εξουσία;

Με αφετηρία το καινούργιο βιβλίο του Geoffroy de Lagasnerie, «Se méfier de Kafka» («Δυσπιστώντας προς τον Κάφκα»), που αποτελεί μια εμπνευσμένη ανάγνωση των κειμένων του Κάφκα και μια οξυδερκή ανάλυση της εποχής μας, η Αθηνά Αθανασίου θα συζητήσει με τον συγγραφέα για τις δομές εξουσίας, την αυθαιρεσία και τη βία, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, στις 7.30 το απόγευμα, στο Goethe-Institut Athen [Ομήρου 14-16, Αθήνα].

Χωρίς να έχει κάνει τίποτα κακό, ένα πρωί ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται. Έτσι αρχίζει «Η Δίκη» του Φραντς Κάφκα. Με αυτή την αρχή του συγκεκριμένου μυθιστορήματος και με άλλα του αφηγήματα, ο Φραντς Κάφκα συνέθεσε δυνατές εικόνες για την αυθαιρεσία μιας ανώνυμης και μυστηριώδους δικαιοσύνης. Εικόνες που μας αφήνουν εμβρόντητους και μας κάνουν να αναζητάμε κάποια λογική εξήγηση. Βοηθάνε όμως τελικά οι ιστορίες του Κάφκα ώστε να κατανοήσουμε την εξουσία, τον μηχανισμό της δικαιοσύνης και τη διαδικασία λήψης δικαστικών αποφάσεων;

Ο Geoffroy de Lagasnerie φωτίζει τα κείμενα του Κάφκα υπό το πρίσμα του φιλοσοφικού διαλόγου των τελευταίων ετών και αναπτύσσει μια δική του θέση η οποία, παράλληλα με τη λογοτεχνική σκοπιά, λαμβάνει υπόψη της και την κοινωνιολογική πτυχή, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις αναλογίες με τη σημερινή αστυνομική βία και αυθαιρεσία.

Geoffroy de Lagasnerie

Ο Geoffroy de Lagasnerie ανήκει στους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής διανόησης. Είναι καθηγητής Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας στην École nationale supérieure d’arts της Σερζί. Είναι υπεύθυνος των σειρών «à venir» (εκδ. Fayard) και «Nouvel avenir» (εκδ. Flammarion). Επίσης, δημοσιεύει κείμενα ως blogger στην ειδησεογραφική πύλη «Mediapart».

Τα βιβλία του, με θέματα κυρίως τη φιλοσοφία του δικαίου, την πολιτική και την κοινωνική φιλοσοφία, έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στα γερμανικά κυκλοφορούν οι τίτλοι: Die Kunst der Revolte [«Η τέχνη της εξέγερσης»](2016), Verurteilen [«Καταδικάζοντας»] (2017), Denken in einer schlechten Welt [«Η σκέψη σε έναν άσχημο κόσμο»] (2019), και, τελευταία, το 3 – Ein Leben außerhalb [«3 – Μια ζωή εκτός»] (2023). Το 2016 διακρίθηκε με το βραβείο «Κοινωνικής Γραφής», Prix de l’Écrit Social. Ο Geoffroy de Lagasnerie ζει στο Παρίσι.

Στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρον το βιβλίο του Geoffroy de Lagasnerie: Η σκέψη μέσα σε έναν κακό κόσμο | Plethron Books



Αθηνά Αθανασίου

Η Αθηνά Αθανασίου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ανάμεσα στα βιβλία που έχει δημοσιεύσει είναι τα: «Agonistic Mourning: Political Dissidence and the Women in Black» (Edinburgh University Press, 2017, «Dispossession: The Performative in the Political» (με την Judith Butler, Polity Press, 2013), «Η Κρίση ως «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης» (Σαββάλας, 2012), «Ζωή στο Όριο: Δοκίμια για το Σώμα, το Φύλο και τη Βιοπολιτική» (Εκκρεμές, 2007), «Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: Θεωρία και Πολιτική της Μετααποικιακής Κριτικής» (επιμ., νήσος 2016), «Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική» (επιμ. Νήσος 2006).

Έχει διατελέσει μεταδιδακτορική υπότροφος στο Pembroke Center for Teaching and Research on Women, του Brown University, και συνεργάτρια-ερευνήτρια στο Center for the Study of Social Difference του Columbia University. Είναι/έχει διατελέσει μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής των περιοδικών Critical Times, Feminist Formations, Philosophy and Society, feministiqά, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Journal of Modern Greek Studies, και Journal of Greek Media and Culture.

Γλώσσα: Γαλλικά, Ελληνικά, Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση

Είσοδος ελεύθερη