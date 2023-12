Το βιβλίο «Σκηνογραφία και ιστορία της τέχνης – Σχεδιασμός περφόρμανς και οπτικός πολιτισμός» αναδεικνύει τη σημασία της αγνοημένης τέχνης της σκηνογραφίας ως προς τον σχεδιασμό παραστάσεων και επιτελέσεων στο θέατρο αλλά και πέρα από αυτό, αξιοποιώντας πρόσφατα μεθοδολογικά εργαλεία.

Στο επίκεντρο των νέων αυτών αντιλήψεων για τη σκηνογραφία βρίσκεται ο χώρος και το έργο ως πολυαισθητηριακή εμπειρία η οποία συν-δημιουργείται από τους καλλιτέχνες και το κοινό. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στις σχέσεις σωμάτων, αντικειμένων και αισθήσεων στον χώρο που παράγουν ατμόσφαιρες, δηλαδή περιβάλλοντα με θεατρική και συγκινησιακή φόρτιση.

Παράλληλα, ενθαρρύνει κριτικές αναζητήσεις που αμφισβητούν κυρίαρχες και κανονιστικές αντιλήψεις σχετικά με τον χώρο. Οι μελέτες περίπτωσης που απαρτίζουν το βιβλίο καλύπτουν ερευνητικά πεδία σε εντυπωσιακά μεγάλο εύρος, από το θέατρο, την περφόρμανς, τον χορό, τον κινηματογράφο και τη μουσική συναυλία έως την αρχιτεκτονική, την εικαστική εγκατάσταση, τη μόδα και την πολιτιστική κληρονομιά. Το βιβλίο ενθαρρύνει ολιστικές προσεγγίσεις της γνώσης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε σύγχρονο πλαίσιο.

Στην επιτελεστική παρουσίαση του βιβλίου συμμετέχουν:

Μαρίνα Κοτζαμάνη

Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεατρολογίας, ΤΘΣ

Πρόεδρος, Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μαίρη Ζυγούρη

Εικαστικός – σχεδιασμός περφόρμανς

Ειρήνη Γερογιάννη

Μεταφράστρια του βιβλίου, Επίκουρη καθηγήτρια, Ιστορία της σύγχρονης τέχνης, Τμήμα Θεωρίας και ιστορίας της τέχνης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Μάριο Χατζηπροκοπίου

Επίκουρος καθηγητής Σπουδές της επιτέλεσης και γραφή, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Aποσπάσματα κριτικών για το πρωτότυπο βιβλίο Scenography and Art History, από τη δεύτερη έκδοσή του στα αγγλικά (Bloomsbury 2023)

«Οι επιμελήτριες αυτής της … συναρπαστικής συλλογής δοκιμίων χρησιμοποιούν τις έννοιες της σκηνογραφίας και της ιστορίας της τέχνης αλληλένδετα για να αμφισβητήσουν και να επεκτείνουν τις αναλυτικές τους δυνατότητες, προσφέροντας σημαντικές νέες στρατηγικές για την εξερεύνηση του όλο και πιο περίπλοκου κόσμου της σύγχρονης τέχνης».

Marvin Carlson

Διακεκριμένος καθηγητής Θεάτρου και Περφόρμανς,

The City University of New York, Η.Π.Α.

«Το βιβλίο παρουσιάζει έναν καινοφανή διάλογο μεταξύ της ιστορίας της τέχνης και της σκηνογραφίας, επείγοντα αλλά και απαραίτητο, καθώς εξερευνά τις πολυαισθητηριακές λειτουργίες που μπορούν να διαμορφώσουν τον πολιτισμό μέσω σκηνογραφικών φαινομένων».

Donatella Barbieri

Ανώτερη ερευνήτρια και Καθηγήτρια στον Σχεδιασμό περφόρμανς,

University of the Arts, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

«Αυτή η σημαντική μελέτη μετατοπίζει τις απόψεις μας για το τί είναι σκηνογραφία. Μας δείχνει πώς οι τρόποι δημιουργικής πρακτικής που προωθούν την αυτενέργεια μπορούν να οδηγήσουν σε νέα θεωρητικά πλαίσια και πως η διευρυμένη σχεσιακότητα μεταξύ αντικειμένων, υποκειμένων, χώρων και ιδεών συμβάλλει στο να σφυρηλατήσουμε νέες πραγματικότητες εντός και εκτός του κόσμου της ιστορίας της τέχνης».

Alda Terracciano

Σύμβουλος Συμμετοχικού σχεδιασμού, The Sloane Lab (Πρόγραμμα AHRC TaNC),

Τμήμα Σπουδών Πληροφορικής, University College London, Ηνωμένο Βασίλειο