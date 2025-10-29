Περιδέραιο του Σαλβαντόρ Νταλί πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 858.500 δολαρίων

Εντυπωσιακό κολιέ του Σαλβαντόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία σουρεαλιστικής και μοντέρνας τέχνης του Οίκου Sotheby’s.

Το έργο φέρει τον τίτλο Swirling Sea Necklace (Κολιέ Στροβιλιζόμενη Θάλασσα) καθώς ο χρυσός 18 καρατίων σκαλίστηκε σε ένα κυματιστό κυκλικό δαχτυλίδι με ένθετα διαμάντια και ένα μεγάλο μαργαριτάρι. Περιλαμβάνει επίσης ζαφείρι και σμαραγδένιες χάντρες. Μαζί, οι πέτρες θυμίζουν κύματα που ανεβαίνουν και σπάνε σε μια χρυσή ακτή. Tο κολιέ ζυγίζει 156 γραμμάρια.

Το έργο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Οίκου Sotheby’s έναντι 858.500 δολαρίων τιμή διπλάσια από την αρχική εκτίμηση των 580.000 δολαρίων.

Η ιστορία του κολιέ είναι εντυπωσιακή όσο και η εμφάνισή του. Ο Νταλί το σχεδίασε το 1954, αλλά κατασκευάστηκε το 1963 από το ατελιέ Alemany & Co. στη Νέα Υόρκη, για λογαριασμό της Σάο Σλάμπεργκερ Schlumberger, μίας από τις πιο κομψές και επιδραστικές συλλέκτριες της εποχής της. Η Σάμπεργκερ, που είχε παντρευτεί τον δισεκατομμυριούχο κληρονόμο των πετρελαίων Πιερ Σλάμπεργκερ, υπήρξε ένθερμη θαυμάστρια του Ισπανού ζωγράφου και του ανέθεσε και το πορτρέτο της.

«Όπως και ο Νταλί, η Σάο Σλάμπεργκερ είχε μια ξεχωριστή προτίμηση για το πολυτελές και πρωτοποριακό. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι λίγο μετά τον γάμο της με τον Πιερ Σλάμπεργκερ, γόνο του πολυεθνικού ενεργειακού ομίλου, ανέθεσε στον Νταλί να ζωγραφίσει το πορτρέτο της, και κάθισε για εκείνον πολλές φορές μεταξύ 1963 και 1965. Εκείνος επέλεξε προσωπικά το φόρεμα με το οποίο απεικονιζόταν για το πορτρέτο της, συνδυάζοντάς το με μία από τις μοναδικές δημιουργίες του: το συγκεκριμένο έργο. Πράγματι, αν και το ολοκληρωμένο πορτρέτο του καλλιτέχνη απεικονίζει τη Σάο Σλάμπεργκερ στολισμένη με ένα πιο κλασικό έργο, το παρόν έργο είναι σαφώς ορατό σε μία από τις λίγες γνωστές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη στιγμή των σκηνών που έλαβαν χώρα στο διαμέρισμα του Πιερ και του Σάο στο Σάτον Πλέις. Το Κολιέ πρέπει να αποτέλεσε το θέμα πολλών συναρπαστικών συζητήσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ του καλλιτέχνη και της Σλάμπεργκερ» αναφέρεται στην περιγραφή του Οίκου δημοπρασιών.

«Ο αυτοαποκαλούμενος «Άνθρωπος της Αναγέννησης», Σαλβαντόρ Νταλί εκτεινόταν πολύ πέρα από τα εξαιρετικά του χαρίσματα ως ζωγράφος και σχεδιαστής. Το εκτεταμένο καλλιτεχνικό του ρεπερτόριο περιελάμβανε επίσης κινηματογράφο, γλυπτική, ποίηση, φωτογραφία και θέατρο, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Τα εξαιρετικά κοσμήματα του Νταλί, ωστόσο, αιχμαλωτίζουν την προσοχή και τη φαντασία όσο τίποτα άλλο. Ένας θρίαμβος τεχνικής δεξιοτεχνίας και εντυπωσιακών οπτικών πυροτεχνημάτων, ενσαρκώνουν την “αγάπη του για οτιδήποτε είναι επιχρυσωμένο και υπερβολικό”» σημειώνεται.

Η Άννα Σλάμπεργκερ, ένα από τα πέντε παιδιά του Πιερ από τον πρώτο του γάμο, αγόρασε από τον οίκο Sotheby’s το κολιέ το 2014. έναντι 665.000 δολαρίων.

Τον περασμένο Απρίλιο μετά τον θάνατό της και το κολιέ επέστρεψε στον οίκο Sotheby’s.