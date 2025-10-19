O Juergen Teller εγκαινιάζει το «Onassis Ready», τον νέο χώρο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller εγκαινιάζει τη φετινή σεζον του «Onassis Ready», τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη. Από τον Iggy Pop στην κόρη του Iggy και από την Kate Moss στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Τέλερ παρουσιάζει την πιο εκτενή ατομική έκθεσή του που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, η έκθεση “you are invited” παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις του Τέλερ με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

Αν και ο Τέλερ πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης: καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Τέλερ συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους.

Οι εμπειρίες αυτές, καθοριστικές για τη ζωή του, έχουν ενσταλάξει μια υπόγεια ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο Τέλερ ανταποκρίνεται στον κόσμο γύρω του, δημιουργώντας πηγαίες συνδέσεις που μετουσιώνονται σε βαθιά ουσιαστικές αφηγήσεις.

Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του που προέκυψαν από τις παραπάνω συνδέσεις, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία.

Η συνεργασία μεταξύ του Γιούργκεν Τέλερ και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση “you are invited” ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονική επιμέλεια: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση έκθεσης: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Ο νέος χώρος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην καρδιά του Ρέντη

Ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο: το «Onassis Ready» (Στρατή Τσίρκα 2, Ρέντη).

Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Σε αυτό το κτίριο, πριν την ανακαίνισή του, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η έρευνα του έργου «Ξηρόμερο/Dryland», που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 60ή Διεθνή Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia. Είχε ήδη φιλοξενήσει ως εργοτάξιο τις παραστάσεις «Άνθρωποι και ποντίκια», «Άρης» και «Κόκκινα Φανάρια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, τις πρόβες του «Προμηθέα» του Νίκου Καραθάνου, το “Climax” ball σε συνεργασία με τη Léa Vlamos, ενώ εκεί βρισκόταν και το στούντιο της Λένας Κιτσοπούλου όταν δημιουργούσε τον δικό της «Φράνκενσταϊν».

Το «Onassis Ready» δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]