Jocasta M. : «…υπάρχει φως και χαρά στα απλά πράγματα»

Στον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, η εικαστικός Jocasta Μ. (Ιοκάστη) παρουσιάζει έως τις 31 Οκτωβρίου, την ατομική της έκθεση με τίτλο «Jocasta’s M. Visual Rythm» [Κασσαβέτη 18, Κηφισιά].

Στα έργα κυριαρχούν υφές και χρώματα, που ξεδιπλώνουν τον ιδιαίτερο οπτικό ρυθμό της Jocasta M.· ρυθμό που αιχμαλωτίζει τα μάτια των θεατών.

Η ίδια δηλώνει: «Συχνά αισθάνομαι μεγάλη χαρά, αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη. Εκπαίδευσα τον εαυτό μου να μην ψάχνει τον λόγο και απλά απολαμβάνω. Επικεντρώνομαι στο συναίσθημα και όχι στην αιτία, έτσι το μυαλό μου δεν ξεστρατίζει σε άλλα πράγματα. Ω, ναι! Η ζωή είναι δώρο, μυρωδιά και γεύση, αγάπη κι ευτυχία και αυτό κρατάω να θυμάμαι».

Λίγο πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., η εικαστικός μίλησε μαζί μας.

Άλλη μια έκθεση έρχεται να προστεθεί στο πλούσιο βιογραφικό σας. Αυτή τη φορά, μας παρουσιάζετε τον δικό σας οπτικό ρυθμό. Τι περιλαμβάνει και πιστεύετε ότι θα μας παρασύρει;

«Ο ρυθμός για μένα είναι η χρονομετρημένη κίνηση μέσα στον χώρο, η οργάνωση των οπτικών γεγονότων με τρόπο που να δημιουργεί ροή και εσωτερική μουσικότητα. Στην έκθεση, ήθελα να δείξω πώς τα σχήματα και τα χρώματα συνομιλούν μεταξύ τους, παρασύροντας τον θεατή σε έναν δικό μου οπτικό παλμό».

Ο χώρος που παρουσιάζετε την έκθεση είναι γνώριμος και οικείος πλέον σε εσάς. Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή βρίσκεται στην καρδιά της Κηφισιάς. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδηγούν να παρουσιάσετε τα έργα σας, μια ακόμη φορά, στον ίδιο χώρο;

«Ο χώρος είναι οικείος σε εμένα. Γνωρίζω πώς αντιδρούν τα έργα μέσα σε αυτόν, πώς παίζει το φως πάνω τους, και αυτό με βοηθά να επικοινωνήσω καλύτερα την τέχνη μου με το κοινό».

Είναι, πλέον, γνωστή και απόλυτα κατακτημένη από εσάς, η χρήση των χρωμάτων με τρόπο αισιόδοξο στα έργα σας. Από που αντλείτε αυτήν την αισιοδοξία, ειδικά σε δύσκολες εποχές;

«Αντλώ αισιοδοξία από την ίδια τη ζωή και τα μικρά της θαύματα. Ακόμη και σε δύσκολες εποχές, η τέχνη μου θέλει να θυμίζει ότι υπάρχει φως και χαρά στα απλά πράγματα».

Τα έργα σας χαρακτηρίζονται από την αφαίρεση. Σε αυτήν την έκθεση, παρουσιάζετε κάτι διαφορετικό;

«Ναι, αυτή τη φορά ενσωματώνω πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως ρόμβους, ήλιους και φεγγάρια, ενώ κρατώ πάντα την αφαιρετική λογική μου. Είναι ένα παιχνίδι μεταξύ πραγματικότητας και αφαιρετικής μορφής».

Τι θα θέλατε να δείτε στα μάτια ενός επισκέπτη της έκθεσής σας;

«Θα ήθελα να δω περιέργεια, έκπληξη, ίσως και μια ήρεμη χαρά. Να νιώσει τον ρυθμό και τη ζωή που εγώ προσπαθώ να αποτυπώσω».

Η έμπνευσή σας, τελικά, όταν δημιουργείτε, σε ποια κυρίαρχα συναισθήματα βασίζεται;

«Βασίζομαι, κυρίως, στη χαρά, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Αυτά τα συναισθήματα με οδηγούν και δίνουν νόημα σε κάθε μου πινελιά».

Αν κλείσετε τα μάτια και έχετε μπροστά σας αποτυπωμένη σε καμβά την εικόνα του κόσμου που ζούμε, ποιο κυρίως χρώμα θα χρησιμοποιήσετε για να τον διορθώσετε ή να τον κάνετε καλύτερο;

«Ένα φωτεινό κίτρινο, σαν το φως του ήλιου. Είναι το χρώμα της ελπίδας, της ενέργειας και της ανανέωσης».

«Η ζωή είναι δώρο, μυρωδιά και γεύση, αγάπη κι ευτυχία και αυτό κρατάω να θυμάμαι», αναφέρετε, μιλώντας για την έκθεση· ποιοι πιστεύετε ότι περισσότερο το έχουν ανάγκη στην εποχή μας;

«Όλοι μας, αλλά κυρίως όσοι ζουν μέσα σε πίεση και άγχος. Θέλω η τέχνη μου να θυμίζει ότι η ζωή είναι πολύτιμη και αξίζει να τη ζούμε με αισιοδοξία και αγάπη».

Ώρες λειτουργίας: 11π.μ. – 7μ.μ.

Επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου, mail: [email protected]

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Κασσαβέτη 18, Κηφισιά

τηλ. 210 8019975 email: [email protected]

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ