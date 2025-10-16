Νταϊάν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, σε ηλικία 79 ετών, η οικογένειά της επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου της ήταν πνευμονία.

Σε δήλωση που δόθηκε στο περιοδικό People, η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε:

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε εκ μέρους της αγαπημένης Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», ανέφεραν.

Η οικογένεια τόνισε, επίσης, την αφοσίωση της ηθοποιού στα ζώα και στην κοινότητα των αστέγων, προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της με δωρεές σε τοπικές τράπεζες τροφίμων ή καταφύγια ζώων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκπρόσωπος της οικογένειας είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο της ηθοποιού, προκαλώντας κύμα θλίψης και αποτίμησης φόρου τιμής από θαυμαστές και συναδέλφους της στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με πηγή του People, η υγεία της Κίτον «επιδεινώθηκε ξαφνικά», γεγονός που προκάλεσε σοκ στο στενό της περιβάλλον. «Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της.