Ελένη Καρνέζη: «Κράτα τη δημιουργικότητά σου ζωντανή!»

Στον φιλόξενο χώρο της Ολυμπιακής Δημοτικής Πινακοθήκης «Σπύρος Λούης», υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου, η σύγχρονη εικαστικός, Ελένη Καρνέζη, δίνει το δικό της, αξιόλογα ξεχωριστό στίγμα στην Τέχνη, παρουσιάζοντας την ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Εξάντας» [Βασ. Σοφίας 84, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι].

Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα στις 6 το απόγευμα και θα διαρκέσει έως το ερχόμενο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου.

Η Ελένη Καρνέζη δηλώνει για τα έργα της: «Η τέχνη μου είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μια διαρκής αναζήτηση της εσωτερικής και εξωτερικής αρμονίας. Μέσα από τα έργα μου, αποζητώ να ανακαλύψω και να αποδώσω τα κρυμμένα συναισθήματά μου που γεννιούνται από τον συνδυασμό χρωμάτων και την αλληλεπίδραση με τις μνήμες και τις εμπειρίες μου.

Γι’ αυτό ζωγραφίζω την έκρηξη αλλά και την αίσθηση των χρωμάτων. Μαγεύομαι από το χρώμα και την έντασή του. Τα έργα μου είναι για μένα μια γέφυρα ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Δε ζωγραφίζω, αλλά ονειρεύομαι».

Λίγο πριν η έκθεση ανοίξει τις πόρτες της, η εικαστικός μίλησε μαζί μας.

Γνωρίζοντας ότι ο εξάντας είναι ένα όργανο πολύ σημαντικό για τους ναυτικούς, εφόσον με αυτό μπορούσαν να δώσουν το στίγμα τους πάνω στη γη, γιατί δώσατε τον τίτλο αυτό στην ατομική σας έκθεση;

«Ονόμασα “Εξάντας” την έκθεσή μου, γιατί αυτό το υπέροχο ναυτικό βοήθημα δίνει μια σιγουριά και ικανοποίηση για την ακριβή επιβεβαίωση της πορείας μας σαν άνθρωποι στη ζωή».

Πώς θα χαρακτηρίζατε τα έργα που παρουσιάζετε στην έκθεση σας και ποιες είναι οι προσδοκίες σας;

«Τα περισσότερα έργα μου χαρακτηρίζονται από την ένταση χρωμάτων και προσδοκώ οι επισκέπτες να τα “ερωτευτούν” και να ταξιδέψουν μαζί τους σε κοντινές και μακρινές θάλασσες· κοινώς να ονειρευτούν».

Η έκθεση παρουσιάζεται στην Ολυμπιακή Πινακοθήκη Αμαρουσίου που ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο. Υπήρξε κάποια πρόταση ή ήταν δική σας επιθυμία;

«Ήταν δική μου επιθυμία να παρουσιάσω τα έργα μου σε αυτό το εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο του 1871, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης που μένω. Στην κυρίως αίθουσα εκτίθενται μόνιμα πραγματικά αριστουργήματα από καλλιτέχνες όπως οι Βλάσης Κάνιαρης, Δημήτρης Μυταράς, Χρίστος Καρράς, Κώστας Τσόκλης και άλλοι».

Σίγουρα, βλέποντας το εικαστικό σας έργο κάποιος θα διακρίνει την έκρηξη χρωμάτων που συνοδεύεται από έκρηξη συναισθημάτων. Ποιο ρόλο παίζει το χρώμα στη ζωή και την προσωπικότητά σας; Είστε το ίδιο εκρηκτική όπως στα έργα σας;

«Σχετικά ναι, γιατί με χαρακτηρίζει μια θετική ενέργεια και όλοι λένε ότι εκπέμπω κυριολεκτικά τη χαρά της ζωής. Έχω ασχοληθεί με πολλά και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μου, απολαμβάνοντάς τα και νιώθοντας ευγνωμοσύνη και χαρά που αποτυπώνονται, κατά μία έννοια, και στα έργα μου».

Αναφέρετε: «Δε ζωγραφίζω, αλλά ονειρεύομαι»· ποια είναι τα όνειρά σας όσον αφορά τα εικαστικά αλλά και γενικότερα στη ζωή σας;

«Να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους, γιατί η τέχνη έχει αυτήν τη δύναμη. Θέλω οι άνθρωποι να νιώθουν χαρά και αισιοδοξία, όταν βλέπουν τα έργα μου».

Έχοντας ταξιδέψει σε πολλές και διαφορετικές χώρες αλλά, παράλληλα, έχοντας ταξιδέψει τα έργα σας σε ιδιωτικές συλλογές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, πού θεωρείτε ότι η Τέχνη συναντά τον απαιτούμενο σεβασμό; Ποιες αλλαγές πιστεύετε πως πρέπει να γίνουν στη χώρα όσον αφορά τα εικαστικά;

«Η Τέχνη πάντα είχε τον σεβασμό των ανθρώπων που τους εξυπηρετούσε, πάνω απ’ όλα, τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Πάντα υπηρετούσε το ωραίο και πάντα προσφέρει απόλαυση στο μάτι. Κατά τη γνώμη μου, η Τέχνη θα έπρεπε να διδάσκεται από τις πρώτες τάξεις του σχολείου, ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με αυτήν από πολύ νωρίς».

Ποιο θα λέγατε είναι το μότο ζωής που σας χαρακτηρίζει , είτε ως ζωγράφο είτε ως άνθρωπο;

«Κράτα τη δημιουργικότητά σου ζωντανή!»