«Εξάντας» στην Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης»

Στον φιλόξενο χώρο της Ολυμπιακής Δημοτικής Πινακοθήκης «Σπύρος Λούης», υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου, η σύγχρονη και αξιόλογη εικαστικός, Ελένη Καρνέζη, δίνει το δικό της στίγμα στην Τέχνη, παρουσιάζοντας την ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Εξάντας».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, ενώ διαρκεί έως το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025.

Όπως δηλώνει η εικαστικός για τα έργα της:

«Η τέχνη μου είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μια διαρκής αναζήτηση της εσωτερικής και εξωτερικής αρμονίας. Μέσα από τα έργα μου, αποζητώ να ανακαλύψω και να αποδώσω τα κρυμμένα συναισθήματά μου που γεννιούνται από τον συνδυασμό χρωμάτων και την αλληλεπίδραση με τις μνήμες και τις εμπειρίες μου.

Γι’ αυτό ζωγραφίζω την έκρηξη αλλά και την αίσθηση των χρωμάτων. Μαγεύομαι από το χρώμα και την έντασή του. Τα έργα μου είναι για μένα μια γέφυρα ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Δε ζωγραφίζω, αλλά ονειρεύομαι.»

Λίγα λόγια για την Ελένη Καρνέζη:

Η Ελένη Καρνέζη είναι ζωγράφος που γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Γόνος καλλιτεχνικής οικογένειας (η μητέρα της υπήρξε ζωγράφος) που την έφερε κοντά στον δυναμικό χώρο της ζωγραφικής από τα παιδικά της χρόνια. Την τελευταία δεκαπενταετία, η ζωγραφική αποτελεί βασική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο της. Κατέχει τίτλο σπουδών από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ στην Ιστορία της Τέχνης και τα Εικαστικά, κατόπιν πολυετών ιδιωτικών σπουδών με τη καθοδήγηση των εικαστικών Γιάννη Βοργία, Μπέττυς Καρούση, Τίμου Μπατινάκη, Γιάννη Πέτρου, Γιάννη Νομικού, οι οποίοι προσέθεσαν στις γνώσεις και την τεχνική της στοιχεία με τα οποία δομήθηκε το προσωπικό της ύφος.

Η καλλιτέχνις έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες και ερχόμενη σε επαφή με χρώματα και μοναδικούς πολιτισμούς που επηρέασαν την τέχνη της. Τα κυριότερα μέσα έκφρασης της στη ζωγραφική είναι τα ακρυλικά.

Έχει δείξει τη δουλειά της σε επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις, και σε δύο ατομικές. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, και στη Γαλλία.

Ατομικές Εκθέσεις

ΕΞΑΝΤΑΣ, Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», Μαρούσι 2025

Των Αισθήσεων και των Παραισθήσεων, επιμέλεια Πάρης Καπράλος, Chili Art Gallery, Αθήνα 2024

Οδός Ονείρων, επιμέλεια Vassiliki Gritzapi-Xylinas, Vasiliki Galerie d’Art, Ναύπλιο 2022.

Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή)

Άπειρες Μορφές 2, Μεταμορφώσεις, σύλληψη – επιμέλεια Πάρης Καπράλος, Chili Art Gallery, Αθήνα 2024.

The Dynamics of Colours, σύλληψη – επιμέλεια Νικολέτα Καλαϊτζάκη, Ίδρυμα Τσιχριτζή, Κηφισιά 2023.

Janus Bifrons, σύλληψη – επιμέλεια Δημήτρης Λαζάρου, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Αθήνα 2023.

World of Art, σύλληψη – επιμέλεια Ελένη Σακαλή, Time of Art Gallery, Κηφισιά 2022.

Η Τριλογία του Αισχύλου, σύλληψη – επιμέλεια Μαρίνα Γκόντα, Βουλευτικό Ναυπλίου, Ναύπλιο 2022.

Ο Μίτος της Αριάδνης, σύλληψη – επιμέλεια Μαρίνα Γκόντα, European Center, Αθήνα 2022.

Art is more than blood, σύλληψη – επιμέλεια Δημήτρης Λαζάρου, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Αθήνα 2022.

Συμμετοχή σε Ειδική Έκδοση

Εικαστικό ημερολόγιο Golden Year 2024, σύλληψη – επιμέλεια Μαρίνα Γκόντα (έργο για τον Σεπτέμβριο).

