Η Sianti Gallery, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου, παρουσιάζει στις 10 Οκτωβρίου 2025 μια έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο γλύπτη-ζωγράφο Γιώργο Ζογγολόπουλο, με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων από τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903–2004) υπήρξε δημιουργός με διεθνή ακτινοβολία, που αφιέρωσε τη ζωή του στην εφαρμογή της τέχνης στον δημόσιο χώρο, αφήνοντας πίσω του εμβληματικά έργα που σφράγισαν το αστικό τοπίο και την ελληνική γλυπτική, κατέχοντας κομβική θέση στην καθιέρωση της αφαίρεσης στην Ελλάδα – όπως σημειώνει στο επιμελητικό του κείμενο ο Θανάσης Μουτσόπουλος. Από τις μνημειακές του παρεμβάσεις στην Ομόνοια και το Σύνταγμα έως τις εμβληματικές «Ομπρέλες» στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα μεγάλα μνημεία όπως «Ο Χορός του Ζαλόγγου», ο Ζογγολόπουλος κατέστησε την τέχνη αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εμπειρίας του πολίτη.

Η έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος – Ενότητα και Πολλαπλότητα» αναδεικνύει τη συνεχή εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, από τις αυστηρές γεωμετρικές συνθέσεις της δεκαετίας του ’60 έως την κινητική γλυπτική με φως και νερό των δεκαετιών ’70 και ’80, ενώ παρουσιάζει παράλληλα ζωγραφικά έργα – λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό – καθώς και μικρής κλίμακας γλυπτά και πολλαπλά, που εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα της εικαστικής του παραγωγής.

Η συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου αποτελεί για τη Sianti Gallery ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη, καθώς καθιστά δυνατή την παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού συνόλου έργων που προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα του δημιουργού — από τα εμβληματικά δημόσια έργα που σφράγισαν την ελληνική πρωτεύουσα έως τις συνθέσεις με το στοιχείο του νερού, τον ήχο και το φως.

Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση αναδεικνύει τον Ζογγολόπουλο όχι μόνο ως πρωτοπόρο της ελληνικής αφαίρεσης, αλλά και ως καλλιτέχνη που παρέμεινε διαρκώς ανοιχτός στις πνευματικές προκλήσεις του αιώνα του, γεφυρώνοντας δημιουργικά την παράδοση με την καινοτομία.

Για τη Sianti Gallery, η παρουσίαση αυτής της έκθεσης αποτελεί αφενός αναγνώριση της σημασίας του Γιώργου Ζογγολόπουλου και αφετέρου πρόσκληση να ξαναδούμε την επικαιρότητά του, να στοχαστούμε πάνω στη σχέση τέχνης και πόλης και να εμπνευστούμε από το όραμα ενός δημιουργού που μετουσίωσε σε τέχνη την ελευθερία, την τόλμη και την αέναη αναζήτηση.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, με στόχο να φέρουν τις νεότερες γενιές σε άμεση επαφή με το έργο και την κληρονομιά του.

Σχετικά με τον Καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος (1903–2004) υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης – ένας πρωτοπόρος γλύπτης που επαναπροσδιόρισε τη σχέση της τέχνης με τον δημόσιο χώρο. Για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια, διερεύνησε νέους τρόπους σύνδεσης της γλυπτικής με την αρχιτεκτονική, τη φύση και την κοινωνία, δημιουργώντας έργα που συνεχίζουν να καθορίζουν την αισθητική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας.

Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο Ζογγολόπουλος συνδύασε τη βαθιά κλασική παιδεία με ένα τολμηρό, πρωτοποριακό πνεύμα. Υιοθέτησε την αφαίρεση ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, πειραματίστηκε με υλικά όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, το πλεξιγκλάς, το νερό και το φως, και ενσωμάτωσε την τεχνολογία και την κίνηση στο έργο του.

Τα εμβληματικά του έργα – όπως ο μνημειακός «Χορός του Ζαλόγγου», οι ποιητικές και κινητικές «Ομπρέλες», και τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά όπως το Cor-Ten – αποτελούν σήμερα τοπόσημα και σημεία αναφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Έχοντας εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως η Biennale της Βενετίας και του Σάο Πάολο, ο Ζογγολόπουλος απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Με την ίδρυση του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου το 2004, εξασφάλισε τη συνέχιση και διάδοση του έργου του στις επόμενες γενιές.

Σήμερα, το πρωτοποριακό του όραμα συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και κοινό, προσκαλώντας μας να δούμε την πόλη – και την τέχνη – μέσα από ένα νέο, δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πρίσμα.

Ώρες λειτουργίας Sianti Gallery:

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00 – 20:00

Τετάρτη: 10:00 – 15:00

Σάββατο: 10:00 – 16:00

Κυριακή και Δευτέρα: Κλειστά

Διεύθυνση: Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, 11634 Αθήνα (Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)

Τηλ.: 210 7245432, 210 3648335

Email: [email protected]