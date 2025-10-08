Η αρχαία Ολυμπία μέσα από το βλέμμα του Alfred Mallwitz

Ο Alfred Mallwitz (1919–1986) υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα: αρχιτέκτονας, ιστορικός αρχιτεκτονικής και καλλιτέχνης.

Στην ιστορία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας (DAI Athen) έχει εξέχουσα θέση: Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια υπηρεσίας, δεν ήταν μόνο ο μακροβιότερος συνεργάτης στον τομέα της αρχιτεκτονικής έρευνας, αλλά και ένας από τους ανθρώπους που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη των αρχαιολογικών μελετών στην Ελλάδα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχαία Ολυμπία: Από τις πρώτες του συμμετοχές ως νεαρός αρχιτέκτονας στις ανασκαφές μέχρι που ανέλαβε ως διευθυντής τους, ο Mallwitz είχε κρίσιμη και πολύτιμη συμβολή στην έρευνα της αρχαίας τοποθεσίας. Παράλληλα, ήταν περιζήτητος συνεργάτης σε πολλά άλλα εγχειρήματα του DAI της Αθήνας. Η προσωπικότητα και το έργο του διέπλασαν γενιές ολόκληρες ερευνητών, αλλά και καθόρισαν την εικόνα που έχουμε σήμερα για την αρχαία Ολυμπία.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Tο Goethe-Institut Athen παρουσιάζει για πρώτη φορά, εκτός από την επιστημονική του παρακαταθήκη, ακουαρέλες, σχέδια, φωτογραφίες, προσωπικά έγγραφα από το αρχείο του, που μας αποκαλύπτουν μια πιο ιδιωτική πτυχή της ζωής και του έργου του. Ανήκουν στην οικογένειά του και παραδόθηκαν στο DAI Αθηνών, με σκοπό να φυλαχθούν εκεί ως ένα αυτοτελές σύνολο του έργου του.

DETLEF MALLWITZ

Ο Detlef Mallwitz, γεννημένος το 1951 στο Βερολίνο, πέρασε την παιδική και εφηβική του ηλικία από το 1954 έως το 1970 στην Αθήνα, όπου αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Dörpfeld της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης από το 1971 έως το 1977, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του με δίπλωμα. Από το 1978 έως το 1985 ακολούθησε σπουδές γλυπτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου με καθηγητή τον Bernhard Heiliger, του οποίου υπήρξε μαθητής.

Παράλληλα, από το 1977 έως το 1989 συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και εκθέσεις και εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία του Βερολίνου από το 1977 έως το 1980. Από το 1981 έως το 1986 συνέβαλε στην ίδρυση του αρχείου της Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής του Βερολίνου και από το 1987 έως το 1992 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Από το 1990 δραστηριοποιείται ως ελεύθερος καλλιτέχνης, με εκθέσεις και έργα στον δημόσιο χώρο.

KATJA SPORN

Η Katja Sporn γεννήθηκε το 1970 στο Aschaffenburg και σπούδασε στη Χαϊδελβέργη, την Αθήνα και το Λονδίνο Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία και Φιλοσοφία. Μετά την ταξιδιωτική υποτροφία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου το 1998/99, εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτιδα για γενικές υποθέσεις στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (2000-2002), ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (2002-2006), ως επιμελήτρια της Αρχαιολογικής Συλλογής του Πανεπιστημίου του Freiburg (2007-2010) και ως Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris-Lodron του Salzburg.

Από το 2014 είναι Διευθύντρια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα ελληνικά ιερά, τα νεκροταφεία και η ιστορία των οικισμών, καθώς και η ιστορία της Κλασικής Αρχαιολογίας.

Η έκθεση εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια γερμανικών ανασκαφών στην Ολυμπία και αποτελεί ταυτόχρονα έναν προσωπικό φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.

Eίσοδος ελεύθερη