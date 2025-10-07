«Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό»: Ένα προσκύνημα Τέχνης, Πίστης και Πολιτισμού

Με ιερά κειμήλια του Αγίου Όρους και με εικόνες από την καθημερινή ζωή των μοναχών, απλώθηκε μια πνευματική και πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και το Στρασβούργο, με την έκθεση «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» του φωτογράφου Γιάννη Γιαννάτου.

Θεσσαλονίκη – Τα εγκαίνια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης), από την Α.Θ. Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία, προσελκύοντας πλήθος κόσμου καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Ο Παναγιώτατος, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Μακεδονίας–Θράκης κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ξεναγήθηκε στην έκθεση και μίλησε για τη φωτογραφική απεικόνιση του Αθωνικού τοπίου, τονίζοντας ότι «οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το ορατόν και κτιστόν κάλλος, συμπλεκόμενον με το αόρατον και άκτιστον. Η σιωπή δεν έχει λόγια, αλλά δημιουργεί λόγον».

Την τελετή των εγκαινίων τίμησε επίσης με την ομιλία του και ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος αναφέρθηκε στο πνευματικό μήνυμα των έργων, υπογραμμίζοντας ότι «οι φωτογραφίες των μοναχών του Αγ. Όρους, αποπνέουν χάρη και φως και μιλούν στην καρδιά κάθε ανθρώπου».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συναυλία βυζαντινής μουσικής από τη χορωδία «Θεσσαλονικείς Υμνωδοί», ενώ ακολούθησε συζήτηση του φωτογράφου με τον σεναριογράφο Γεώργιο Τσιάκκα, με θέμα τη διαδικασία δημιουργίας και το πνευματικό ταξίδι πίσω από το έργο.

Κατά την εκδήλωση, τιμήθηκε ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, πρώην Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και Πρόεδρος του Ιδρύματος Αιγέας ΑΜΚΕ, για τη μακροχρόνια και πολύπλευρη προσφορά του στην Αθωνική Πολιτεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αγιορείτικο κέρασμα, αφήνοντας μια βαθειά εντύπωση στους παρευρισκομένους, ως γέφυρα πίστης, πολιτισμού και τέχνης που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Αθωνική Πολιτεία.

Η έκθεση της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 και είναι ανοιχτή στο κοινό

Το Άγιον Όρος στο Στρασβούργο…

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, τη Δευτέρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 υποδέχθηκε το Άγιον Όρος με έναν μοναδικό τρόπο, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό στα μέλη του, που στάθηκαν με δέος μπροστά σε κειμήλια ανεκτίμητης αξίας και πρωτόγνωρες εικόνες από τον Άθω. Τα ιερά αντικείμενα έφτασαν στην ευρωπαϊκή πόλη συνοδευόμενα από δύο Αγιορείτες Ηγουμένους, τον Γέροντα Εφραίμ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και τον Γέροντα Ελισαίο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Τα Κειμήλια του Βατοπαιδίου στο κέντρο του Συμβουλίου

Δύο ανεκτίμητα κειμήλια της Μονής Βατοπαιδίου, η “Γεωγραφία του Πτολεμαίου” (13ος αιώνας) και η Βυζαντινή φορητή Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος (τέλη 13ου αι.) βρέθηκαν στο κεντρικό λόμπι του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου παρουσιάστηκε η φωτογραφική έκθεση «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό» του Γιάννη Γιαννάτου.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης των εργασιών της Ολομέλειας, η Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος δέσποζε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, προκαλώντας το ενδιαφέρον όλων να γνωρίσουν και να μελετήσουν το ιερό αυτό έργο – ένα γεγονός άνευ προηγουμένου στα χρονικά.

Ο λόγος των θεσμικών και εκκλησιαστικών εκπροσώπων

Ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτική ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, κατά την έναρξη της Ολομέλειας, αναφέρθηκε στο μήνυμα της έκθεσης, λέγοντας:

«Όταν κανείς στέκεται στην ιερή χερσόνησο του Αγίου Όρους στην Ελλάδα, αυτό που αντικρίζουν τα μάτια είναι αναμφίβολα συγκινητικό. Μοναστήρια που δεσπόζουν σε βράχους, πύργοι που αγναντεύουν το Αιγαίο και τοπία όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Η όραση από μόνη της δεν συλλαμβάνει την ουσία· η καρδιά, το πνεύμα και η θέληση για αναζήτηση νοήματος πρέπει να συμπληρώνουν την όραση».

Συμπλήρωσε πως «η κοινοβουλευτική διπλωματία, έχει ακριβώς αυτή τη φύση, στηρίζεται σε βαθύτερα θεμέλια, συχνά αόρατα στην αρχή: στη δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης, στον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ταπεινοφροσύνη να μαθαίνουμε από τους άλλους».

Ο Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Γέροντας Εφραίμ, σημείωσε ότι «Τα ιερά κειμήλια αποπνέουν μια πνευματική χάρη, ιδιαίτερα ο Κύριος Παντοκράτωρ. Τα έργα αυτά απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους και η παρουσία τους στο Στρασβούργο σηματοδοτεί ένα άνοιγμα της αγιορείτικης κληρονομιάς και παράδοσης προς τον κόσμο· μια φανέρωση του μοναχισμού, καθώς ο μοναχός εγκαταλείπει τον κόσμο και τους οικείους του, ανταποκρινόμενος σε ένα κάλεσμα του Θεού».

Ο Γέροντας Ελισαίος, Καθηγούμενος της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, υπογράμμισε πως «Η πνευματική, ιστορική και κοινωνική προσφορά του Αγίου Όρους είναι μοναδική. Η παράδοσή του αποτελεί πρότυπο κοινωνίας, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζονται εν αληθεία, μέσα στην πίστη και τον σεβασμό των προσώπων.

Η χερσόνησος του Άθω είναι ένας τόπος αποκλειστικά αφιερωμένος στη μοναστική ζωή για πάνω από χίλια χρόνια, όπου άνθρωποι διαφορετικής καταγωγής, γλώσσας και πολιτισμού ζουν αρμονικά με ακλόνητη αφοσίωση στις πνευματικές αρχές».

Η φωνή της ελληνικής αντιπροσωπείας

Η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κα Ντόρα Μπακογιάννη, απευθυνόμενη στο κοινό της έκθεσης, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά εκτός Αγίου Όρους, στο Στρασβούργο στο σπίτι της Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εκτίθενται δύο σπάνια κειμήλια παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Για μία εβδομάδα, το Άγιο Όρος και η Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρώπης. Αν και δεν θα μπορούσα ποτέ να επισκεφθώ το Άγιον Όρος ως γυναίκα, αντλώ δύναμη και έμπνευση από το παράδειγμα της μοναστικής ζωής εκεί. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ορθοδοξία, και ακόμη πιο ιδιαίτερη για την ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης».

Η κα Μπακογιάννη ευχαρίστησε για τη συμβολή τους τους Ηγουμένους των Μονών Βατοπαιδίου και Σίμωνος Πέτρας, Αρχιμανδρίτες Εφραίμ και Ελισαίο, το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συνδρομή στη μεταφορά των κειμηλίων, καθώς και τον Αθανάσιο Μαρτίνο, του Ιδρύματος ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, για τη γενναιόδωρη υποστήριξη της εκδήλωσης.

Ο δημιουργός – Μια προσωπική διαδρομή

Ο φωτογράφος Γιάννης Γιαννάτος, μιλώντας για το έργο του, σημείωσε: «Αυτό το έργο είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μια φωτογραφική αφήγηση της καθημερινής ζωής του Αγίου Όρους. Το έργο αναδεικνείει τέσσερις πυλώνες: τον πολιτιστικό, τον ιστορικό, τον θρησκευτικό και τον καλλιτεχνικό».

Επικαλέστηκε τον στόχο του έργου, να αφήσει μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, «ώστε να γνωρίσουν και να αισθανθούν την πνευματικότητα, την παράδοση και την κληρονομιά του Άθω».

«Είμαι βαθιά ευγνώμων προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και το Ίδρυμα ΑΙΓΕΑΣ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Εκφράζω δέος και ευγνωμοσύνη που μπόρεσα να αφηγηθώ έναν κόσμο μοναδικό και αληθινό , στην ιστορία της Ελλάδας, της Ευρώπης και της ανθρωπότητας».

Η έκθεση στο Στρασβούργο τελέσθηκε υπό την οργάνωση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.

Διάρκεια Έκθεσης: Έως 30 Οκτωβρίου 2025