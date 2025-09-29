Φθινόπωρο με Τσαρούχη, Φασιανό, Βασιλείου και Takis

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Το φθινόπωρο είναι, για πολλούς, μια ανεπίσημη «δεύτερη Πρωτοχρονιά». Ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν, γεμάτη αλλαγές, καινούρια ξεκινήματα και διάθεση για ανανέωση.

Η ανανέωση συνδέεται συχνά και με τη διακόσμηση, με προσθήκες που αλλάζουν την εικόνα του χώρου και δημιουργούν ένα όμορφο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η τέχνη αποκτά κεντρικό ρόλο αφού ένα έργο τέχνης μπορεί να αλλάξει δυναμικά όχι μόνο την ατμόσφαιρα ενός χώρου αλλά και την προσωπική μας διάθεση.

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την ιδιαιτερότητα της απόκτησης ενός έργου τέχνης, η VERGOS Auctions διοργανώνει μια ανοιχτή δημοπρασία Νεοελληνικής Τέχνης για το φθινόπωρο, με προσιτά έργα σε τιμές που ξεκινούν από τα 200 ευρώ.

Η Φθινοπωρινή Δημοπρασία Νεοελληνικής Τέχνης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με live παρουσίαση από τον Ανδρέα Βέργο και τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει κανείς και να συμμετέχει όπου και αν βρίσκεται.

Η VERGOS Auctions συγκέντρωσε αυτή τη φορά 140 έργα και διακοσμητικά αντικείμενα τέχνης από κορυφαία ονόματα όπως Σπ. Βασιλείου, Γ. Τσαρούχης, Α. Φασιανός, Takis, Θ. Παπαγιάννης και πολλοί άλλοι, δίνοντας την ευκαιρία τόσο σε έμπειρους συλλέκτες όσο και νέους αγοραστές να ανακαλύψουν αλλά και να αποκτήσουν αυθεντικά έργα τέχνης υψηλής αισθητικής.

Ο Ανδρέας Βέργος, Managing Director του ιστορικού Οίκου, δήλωσε στη «Ν» σχετικά με τη Φθινοπωρινή δημοπρασία:

«Οι εικαστικές εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά δρώμενα του φθινοπώρου έρχονται σταδιακά να “θερμάνουν” το φιλότεχνο κλίμα της πόλης. Η Φθινοπωρινή δημοπρασία μας έχει τη δική της συνεισφορά σε αυτό το δημιουργικό και καθ’ όλα ευχάριστο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Η ομάδα μας ανακαλύπτει, αξιολογεί, συγκεντρώνει, και προσφέρει στους φιλότεχνους προσεκτικά επιλεγμένα έργα της ελληνικής τέχνης, σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Μία φρέσκια πρόταση στη δευτερογενή αγορά τέχνης της χώρας μας, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από το κοινό. Επιπλέον, η ευκολία συμμετοχής στη δημοπρασία που προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, βοήθησε το κοινό να εξοικειωθεί ακόμη περισσότερο με τη διαδικασία της δημοπρασίας».

Η επιλογή των έργων έγινε με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση της VERGOS Auctions, αλλά και με γνώμονα το να συστηθούν τα έργα αυτά και στο ευρύτερο κοινό, που μπορεί να μην έχει προηγούμενη εξοικείωση με τον κόσμο των δημοπρασιών ή της νεοελληνικής τέχνης.

Άλλωστε, οι δημοπρασίες της VERGOS Auctions είναι ανοιχτές προσκλήσεις για όλους τους φίλους της τέχνης. Όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν για πρώτη φορά μπορούν να λάβουν καθοδήγηση, εφόσον το επιθυμούν, από την έμπειρη ομάδα του Οίκου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας -γι’ αυτό άλλωστε οι δημοπρασίες αυτές είναι τόσο δημοφιλείς ακόμα και στο λιγότερο «μυημένο» κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα έργα και τη διαδικασία της δημοπρασίας και, φυσικά, να την παρακολουθήσουν ζωντανά ώστε να εντάξουν ένα έργο τέχνης στη συλλογή τους, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν το site www.vergosauctions.com.