Τα ΕΛΤΑ τιμούν το Πολεμικό Μουσείο

Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την ίδρυση του Πολεμικού Μουσείου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αφιερώνουν μία σειρά γραμματοσήμων στην πολεμική ιστορία της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική αξία του μουσείου και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η Σειρά Γραμματοσήμων περιλαμβάνει set Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, set pack με όλα τα προϊόντα μαζί καθώς και Φύλλο 5 προσωπικών γραμματοσήμων (με παράσταση από το γραμματόσημο «Ελληνική Σημαία») και διατίθενται στα καταστήματα ΕΛΤΑ και στο philotelismos.gr

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ευχαριστούν το Πολεμικό Μουσείο, για τη συνδρομή του στην παρούσα έκδοση.