Φρυκτωρίες – Η μετάδοση της πληροφορίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

To Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ παρουσιάζει το έργο της εικαστικού Ράνιας Καπελιάρη, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2025, στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Η έκθεση περιλαμβάνει εικαστικά έργα τριών διαστάσεων μέσα σε κουτιά, που περιέχουν τις αναπαραστάσεις και τις πληροφορίες κάθε περιόδου στην εξέλιξη της μετάδοσης της είδησης στους αιώνες.

Δίπλα τους υπάρχει ιστορική αναφορά του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μεταφέρουν μια είδηση, μια πληροφορία. Η έκθεση αφορά καθ’ εαυτού την ιστορία της δημοσιογραφίας, την ιστορική εξέλιξη των «μέσων» μέσα από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, και τον παγκόσμιο χαρακτήρα που έχει πλέον η δορυφορική «είδηση» μέσω του Διαδικτύου.

H Ράνια Καπελιάρη σημειώνει για την έκθεση:

«Η φυσική περιέργεια οδήγησε τον άνθρωπο μέσα στους αιώνες από τις Φρυκτωρίες της αρχαιότητας στο Smartphone και την διαδικτυακή ενημέρωση στον διαπλανητικό κόσμο, στην κατάργηση συνόρων και χρονικών περιορισμών.

Ο ιστορικός και γοητευτικός χώρος της βιβλιοθήκης της ΕΣΗΕΑ μου υπέβαλλε την «αισθητική» του βιβλίου, του κουτιού που περιέχει την γνώση».

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή: 9:00-16:00

Σάββατο-Κυριακή κλειστά

Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»

2ος όροφος, Ακαδημίας 20, 10671 Αθήνα τηλ: 210 3675560

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Λίγα λόγια για την έκθεση

Η έκθεση αυτή γεννήθηκε σαν ένα εικαστικό σχόλιο πάνω στη ραγδαία εξέλιξη που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας.

Με τα έργα αυτά έκανα έναν χάρτη με αφετηρία τα πρώτα χρόνια του ανθρώπου όταν αναζήτησε με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει με τους ομοίους του, να μεταδώσει τις γνώσεις που απέκτησε.

Έγκαιρα συνειδητοποίησε πως η πληροφορία είναι γνώση και η γνώση δύναμη.

Για τα έργα αυτά διάλεξα το Collage εντύπων, χαρακτικών και φωτογραφιών, συναρμολογήματα από χρησιμοποιημένα αντικείμενα, και υλικά που παραπέμπουν στην φθορά του χρόνου.

Μέσω της εγκαυστικής ,όπου το κερί καλύπτει τις επιφάνειες δίνοντας την πατίνα του «παλιού» και ένα ρετρό ύφος στα έργα σηματοδοτείται πως κάθε στιγμή που περνά μας απομακρύνει ταχύτατα από το πρόσφατο παρελθόν και εμφανίζει καινούριες ανακαλύψεις, ζούμε ήδη στο παρελθόν.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος πρώτος παρακολούθησε τις τεχνολογικές επαναστάσεις στον χώρο της επικοινωνίας πρώτος τις χρησιμοποίησε.

Το γράμμα, το τηλέφωνο, το χαρτί, το τέλεξ, η ψηφιοποιημένη πληροφορία είναι το καθημερινό θαύμα που βιώνει ο άνθρωπος της ενημέρωσης.

Η πληροφορία ένα εργαλείο γνώσης και εξέλιξης είναι πια στα χέρια του χειριστή ενός υπολογιστή που την στέλνει σε χρόνο ρεκόρ στα πέρατα του πλανήτη. Είναι όμως ασφαλές αυτό;

Τα παιδικά κεφάλια και τα χεράκια στα έργα συμβολίζουν την σύνδεση που πάντα πρέπει να κρατάει η επιστήμη με τον «άνθρωπο».

Ο άνθρωπος σκλάβος της μηχανής; το μέσον η το μήνυμα; Ποιός μπορεί να σταματήσει την επιστήμη; Ποσό μεγάλη είναι η δύναμη της εικόνας;

Τροφή για σκέψη.

Η Τέχνη πάει σήμερα και αυτή χέρι – χέρι με την τεχνολογία.

Όμως επειδή εκτός από το άυλο η Τέχνη αγαπάει και την ύλη θα κρατήσει όσο μπορεί ζεστή την σχέση της με το «έντυπο» και τα «σχεδιασμένα προϊόντα» που ομόρφυναν τον πολιτισμό της και ίσως στο μέλλον, στον κόσμο των ρομπότ να αναζητήσουμε πάλι την αλήθεια, την ηθική και την ομορφιά τους.

Ράνια Καπελιάρη

Η Ράνια Καπελιάρη είναι εικαστικός και συγγραφέας. Έχει σπουδάσει στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού ζωγραφική και ψηφιδωτό. Έκανε το μεταπτυχιακό της στις τεχνικές φωτομεταφοράς στη χαρακτική στο ίδιο Πανεπιστήμιο με υποτροφία του Ι.Κ.Υ, Παιδαγωγικά της Τέχνης στο Παν/μιο PARIS 8, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Με υποτροφία της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης μελέτησε για έναν χρόνο το θέμα της Μνημειακής Τέχνης στην Μεσόγειο στην Αρχαιολογική Σχολή του Καΐρου. Έχει παρουσιάσει την εικαστική της δουλειά εκτός από την χώρα μας, σε πολλές άλλες χώρες σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.(Γαλλία, Ιταλία, Μόσχα, Γερμανία, Καναδά, Νέα Υόρκη, Σουηδία, Ιράν Αργεντινή, Πολωνία.) Έχει ιδρύσει την Εταιρεία Μελέτης και προστασίας των παραδοσιακών Τεχνών OCEANUS ART για την προώθηση παλαιών τεχνικών όπως το ψηφιδωτό και το φρέσκο. Ασχολείται με την διδασκαλία της τέχνης και έχει γράψει βιβλία και δοκίμια περί τέχνης.