Όταν η θάλασσα γίνεται προσμονή, επιθυμία και ανεκπλήρωτο όνειρο

Σε ένα διήμερο Τέχνης μας προσκαλεί η αξιόλογη εικαστικός Νάνσυ Ναουμίδου, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας (Σάκη Καράγιωργα 4) όπου θα παρουσιάσει τη νέα της ατομική έκθεση ζωγραφικής μέσα από την οποία έχει σκοπό να μας ταξιδέψει στις δικές της θάλασσες.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Η θάλασσα γίνεται προσμονή, επιθυμία και ανεκπλήρωτο όνειρο. Η θάλασσα είναι η ζωή.»

Η έκθεση λειτουργεί Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 – 23:00

Η εικαστικός Νάνσυ Ναουμίδου μεγάλωσε, ζει και δουλεύει στο Πειραιά. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας και γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Έχει παρουσιάσει τις δημιουργίες της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέσα από τα έργα της, η Νάνσυ Ναουμíδου αποκαλύπτει, με την ερωτική της ματιά και με τη δροσιά των χρωμάτων της, την αγάπη της για τη Θάλασσα και την Φύση.

Στη δουλειά της η Νάνσυ Ναουμίδου βρίσκει κάτι περισσότερο από ένα καταφύγιο, βρίσκει έναν τρόπο ζωής και θέασης του κόσμου, μια αληθινή «ζωγραφισμένη ζωή».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Nancy’s weekend of ART- Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 23:00

Nancy’s weekend of ART – Ατομική έκθεση – ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ στο facebook στο παρακάτω link:

https://www.facebook.com/events/1855121642056080/1855121645389413/?active_tab=discussion

Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας

Σάκη Καράγιωργα 4, Γλυφάδα 16675

Πληροφορίες: [email protected]

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ